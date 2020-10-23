В Коми пять новых смертей от коронавируса

Сейчас в республике 11 650 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 23 октября в России 17 340 подтвержденных случай COVID-19, а в Коми - 197 новых случаев.
Сейчас в республике 11 650 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 193 пациента, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 9 001 человек (103 пациента выздоровели за сутки).
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