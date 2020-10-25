Что теряют жители Коми от продленной заморозки накопительной части пенсии

Заморозку накопительной части пенсии продлят до конца 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект, предусматривающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Это позволит бюджету сэкономить 669,3 млрд рублей, утверждают в пояснительной записке. А что теряют будущие пенсионеры, разбирается "Комсомольская правда".

У россиян родившихся в 1967 году и позже, пенсия будет состоять из трех частей. Базовую, минимальную, обеспечивает государство. остальное мы зарабатываем сами. С каждой начисленной зарплаты работодатель отчисляет 22% на взносы в ПФР. 16% идут на страховую часть, 6% - на накопительную.

Страховая часть - это тот общий котел, из которого выплачиваются пенсии так сказать действующим пенсионерам.

Накопительная часть - это своего рода вклад, на который должен начисляться доход. Заморозка как раз и означает, что дохода не будет. Все то, что граждане успели накопить, остается за ними – просто эти счета не пополняются.

Первый раз заморозку ввели в 2014 году и с тех пор регулярно продляют. Деньги перекидывают в общий котел ПФР, потому что их там не хватает.

Как узнать накопления в пенсионном фонде

Проще всего сделать это на портале Госуслуг — достаточно заказать выписку о состоянии лицевого счета в ПФР. Если деньги хранятся в другом фонде, узнаете, в каком именно, и сделаете запрос уже туда. Есть вы забыли свой НПФ, то узнать его можно на портале Госуслуг в разделе «Проверить пенсионные накопления» или в бухгалтерии организации, где вы работаете.

Считаем потери от заморозки накопительной части пенсии

Возьмем условного россиянина Александра Иванова. Жизнь у него стабильная, работа не меняется, он получает 50 тысяч рублей в месяц.

Работодатель платит за Александра в НПФ 11 тысяч рублей взносов в месяц. Если бы не заморозка накопительной части, 3 тысячи из этой суммы уходило бы не в общий котел, а на персональный счет Александра. За год это 36 тысяч рублей. А за 10 лет, что будет действовать заморозка (какое решение примут власти после 2024-го мы пока знать не можем), набежало бы, соответственно, 360 тысяч.

Любой читатель может подставить сюда свою зарплату и высчитать, во сколько ему лично обходится еще одного годовое продление действующей схемы.

Но это еще не все наши потери. Ведь накопительная пенсия не просто лежит где-то в сейфе и копится. С 2014 года, когда накопительную часть пенсии заморозили, средняя доходность НПФ составила 7,4%. Значит, на конец 2019-го наш Александр Иванов не получил 63 376 рублей инвестиционного дохода на свой пенсионный счет.

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