Выход на плато по коронавирусу в Коми откладывается

Эксперты прогнозировали плато на начало октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты еженедельно меняют свои прогнозы, перенося все дальше даты надежды на светлое будущее без масок и санитайзеров.

"Плавное снижение прироста новых случаев коронавируса в России прогнозируется после выхода на плато в октябре. Об этом сообщало 28 сентября РИА Новости со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

"Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет", - рассказал он.

"Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение ближайших 10 дней, а может и в течение ноября". Об этом рассказала "Российской газете" 30 сентября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Конец октября. мы видим ежедневные сводки: вирус словно с цепи сорвался. Да, выздоравливают все больше. Но и число заболевших стремительно растет. Взгляните на этого график. Ситуация весной сейчас кажется просто безобидной.

График показывает, как менялось количество новых случаев ковид в Коми с мая по сегодняшний день.

"Россия выйдет на плато по коронавирусу не раньше ноября. Такой срок назвал 10 октября lenta.ru замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин в интервью «Парламентской газете».

«Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — оценил Говорин.

"Очень сложно предсказать, но я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца". Это рассказал 16 октября РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, плато по коронавирусу в РФ придет уже скоро, продлится оно около месяца на показателях выше весенних

И вот сегодня, 25 ноября, вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал в интервью «Парламентской газете», что улучшения ситуации с коронавирусом не стоит ждать раньше следующего лета.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", - объяснил он.

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