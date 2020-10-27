В столице Коми выбрали лучшего водителя автобуса

Фото АО «Комиавтотранс» / ООО «САТП №1»

По сложившейся традиции, накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, прошло подведение итогов конкурса профессионального мастерства водителей автобуса. Состязание, которое призвано повысить мастерство водителей и поощрить безукоризненное исполнение служебных обязанностей, состоялось на предприятии в четвертый раз.

Желание принять участие в конкурсе выразили два десятка сотрудников. Для участия в состязания конкурсанты должны были соответствовать ряду требований: трудиться на предприятии не менее полугода, не иметь нарушений ПДД и дисциплинарных взысканий.

Соревнования проходили в три этапа. На первом, участники проходили электронное тестирование на знание ПДД. Второе испытание представляло собой комплексный экзамен на знание устройства автобуса, правил перевозки пассажиров, действий в чрезвычайных ситуациях, оказание первой медицинской помощи. Отдельный блок вопросов — о мерах недопущения распространения COVID19 на транспорте и предприятии. В финале конкурсанты продемонстрировали навыки управления автобусом: необходимо было правильно выполнить фигуры вождения на лучшее время.

По количеству набранных баллов абсолютным победителем, второй год подряд, стал Валерий Кынев. После службы в армии, Валерий переобучился на категорию прав «D» и приступил к работе. Его трудовой стаж составляет пять лет. По словам Валерия, конкуренция была серьезной. До оглашения результатов никто не мог с уверенностью сказать кто победил.

«Все участники очень сильные. Имеют серьезный опыт и высокий уровень подготовки. Думаю, мне помогли победить хорошее самообладание и немного везения», — рассказал Валерий.

За победу в конкурсе Валерию Кыневу вручили диплом первой степени и сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Диплом второй степени и сертификат номиналом 30 тысяч рублей достались Евгению Богданову, третье место и денежный приз в 20 тысяч рублей – Александру Хрепоченко.

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