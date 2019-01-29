«Комиавтотранс» зовет студентов и пенсионеров в путешествия по России со скидкой

28 января в компании «Комиавтотранс» стартовал ряд акций и скидок на междугородние рейсы по Республике Коми и России.

Для студентов:

Так, студенты вузов и ссузов очной формы обучения могут получит скидки на ряд популярных междугородных рейсов. Предложение действует при покупке ими билетов в кассах компании «Комиавтотранс» и предъявлении студенческого билета и паспорта.

Маршруты, участвующие в акции для студентов:

«Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар», скидка 200 рублей. (При приобретении билета на промежуточные остановочные пункты скидка составит 7% от стоимости билета)

«Сыктывкар — Микунь — Сыктывкар», скидка 10%

«Сыктывкар — Емва — Сыктывкар», скидка 10%

«Сыктывкар — Казань», скидка 5%

«Сыктывкар — Киров», скидка 5%

«Сыктывкар — Чебоксары», скидка 5%

Для пенсионеров:

Гражданам, достигшим 50 и 55 лет (женщины и мужчины соответственно), предоставляется скидка в 10% на рейсы двух автобусных маршрутов. Это направление «Сыктывкар — Емва — Сыктывкар» и «Сыктывкар — Микунь — Сыктывкар». Воспользоваться предложением можно в кассах компании «Комиавтотранс», предъявив пенсионное удостоверение и паспорт.

Для всех пассажиров:

Если пассажиры решат приобрести билеты в кассе «Комиавтотранса» в аэропорту и выберут направление «Сыктывкар — Ухта» и/или «Ухта — Сыктывкар», то стоимость каждого билета для них уменьшится на 100 рублей. Место посадки и высадки пассажир может выбрать сам. Это может быть аэропорт, авто- или железнодорожный вокзал, ТРЦ «Макси» или Эжвинский район. При этом стоимость проезда на вечернем рейсе автобусного маршрута «Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей.

Эта система скидок, которую предоставляет «Комиавтотранс» разным категориям пассажиров, будет действовать до мая 2019 года.

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Автокасса работает ежедневно. Для бронирования и покупки билетов доступны все направления путешествий, как по Республике Коми, так и за ее пределы. К оплате принимают как наличные средства, так и банковские карты (подробнее)