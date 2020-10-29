Верховный суд удовлетворил иск ученого Владимира Володина, которого не допустили к выборам в главы Коми научного центра

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Верховный суд Коми удовлетворил иск Владимира Володина к Российской академии наук. Академикам предписано в срок до 31 декабря 2020 года повторно провести процедуру согласования всех пятерых кандидатов на должность директора Коми научного центра, сообщил «КП-Коми» правозащитник Виктор Воробьев.

- Тем самым Верховный суд республики подтвердил позицию суда кассационной инстанции о недопустимости произвольного отказ в допуске кандидатов к участию в выборах и дискриминации кандидатов, - отметил защитник.

Напомним, что почти два года известный учёный-биолог Владимир Володин пытается через суд добиться возвращения его имени в список кандидатов на должность директора Коми научного центра (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН). Весной прошлого года он подал иск на УрО РАН и РАН. Володин просил отменить процедуру, по итогам которой его кандидатура не была согласована на должность директора ФИЦ КНЦ УрО РАН. Первый судебный процесс Володин выиграл, затем судебные тяжбы в судах следующих инстанций часто завершались не в его пользу.

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