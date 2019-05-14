"Володина рекомендовали академики", - юрист Виктор Воробьев об исключении ученого из списка кандидатов на пост руководителя КНЦ

В Сыктывкаре известный учёный-биолог Владимир Володин пытается через суд добиться возвращения его имени в список кандидатов на должность директора Коми научного центра (ФИЦ Коми НЦ УрО РАН). Его интересы в Сыктывкарском горсуде представляет известный юрист и правозащитник Виктор Воробьёв.

Постановлением президиума Уральского отделения РАН Владимиру Володину было отказано в согласовании его кандидатуры для участия в выборах директора научного центра. Впоследствии на основании этого постановления отказал в согласовании кандидатуры Володина и президиум Российской академии наук. Сейчас учёный в судебном порядке пытается оспорить эти решения. На прошлой неделе в горсуде должно было пройти первое заседание по иску Володина, но оно было перенесено на 28 мая, поскольку Российская академия наук не представила истребованных судом документов.

Суть заявления и претензий учёного для «КП в Коми» подробно изложил Виктор Воробьев.

- Владимира Витальевича уральское и московское научное руководство исключило из списка кандидатов без каких бы то ни было объективных причин. Хотя у него на сегодняшний день 272 опубликованных научных труда (из которых 28 в журналах из списка Web of Science), 17 патентов, 8 защитившихся под его руководством кандидатов наук, многочисленные благодарности и премии. Кандидатуру Володина рекомендовали академики, члены- корреспонденты Российской академии наук. Всё это даёт основания полагать, что документы Володина, которые и должны были рассматриваться в процессе согласования, были по крайней мере не хуже, чем у других кандидатов, - убежден Виктор Воробьев.

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