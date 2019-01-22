Общественник Виктор Воробьев помешал вицу-премьеру Коми Наталье Михальченковой получить диплом доктора наук

Вице-премьер правительства Коми Наталья Михальченкова рискует не получить ученую степень доктора политологических наук. А все потому, что с подачи известного в Коми общественника и юриста Виктора Воробьева научный труд госпожи Михальченковой будет вынесен на рассмотрение апелляционной комиссии.

Напомним, 17 октябре прошедшего года Наталья Михальченкова защитила в Санкт-Петербургском государственном университете докторскую диссертацию по теме "Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования". И хотя один из членов дисс.совета Владимир Гуторов разгромил научный труд в пух и прах, диссертационный совет принял положительное решение по поводу присуждения госпоже Михальченковой докторской степени.

С результатом защиты оказался категорически не согласен Виктор Воробьев. Юрист направил апелляцию в дисс. совет.

- С недавних пор СПбГУ наделен правом самостоятельного присуждения ученых степеней, поэтому никакой высший атестационный совет с его экспертными советами и президиумом в эту ситуацию вмешаться не могут. Решение о выдаче диплома принимает ректор СПбГУ. Однако порядком присуждения степеней в университете предусмотрена апелляция, правом на подачу которой я и воспользовался, - объяснил свое решение Виктор Воробьев в посте на личной странице в соцсети "Фейсбук".

Виктор сообщает, что теперь ученый секретарь СПбГУ должен создать апелляционную комиссию, которая и рассмотрит правомерность присуждения Михальченковой ученой степени.

- Уверен, что при объективном рассмотрении вопроса апелляционная комиссия должна отметить решение о присуждении Михальченковой степени доктора наук, - смело заявляет Виктор Воробьев в "ФБ".

Общественник достаточно жестко раскритиковал научный труд вице-премьера Коми, назвав его рефератом большого объема без какой бы то ни было внятной аналитической работы.

- Впрочем, даже для реферата по теме у этой работы хватает недостатков: диссертант просто не знаком со значительной частью современных исследований по своей теме, - столь невысокую оценку дал диссертации Виктор Воробьев.

Отметим, задолго до защиты диссертация Натальи Михальченковой стала предметом судебного спорта. Издания "Красное знамя" и интернет-портал "7х7" обвинили тогда еще главу минобраза в плагиате. Объем некорректных заимствований в научной работе превышал 40%. Оскорбленная леди-министр пыталась отстоять честь и достоинство в суде, но безрезультатно.