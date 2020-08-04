2020-08-04T10:04:17+03:00
Общество

Ученые в Тверской области продолжают выхаживать медвежонка из Коми

У них для Пужи индивидуальный подход
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"
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Ученые из тверского Центра спасения медвежат-сирот продолжают выхаживать Пужу из Коми. У них для малышки особый подход.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Обычно кашу для медвежат выкладывают на землю. Каждый детеныш выбирает порцию на свой вкус.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

— И только к одному медвежонку у нас индивидуальный подход - к маленькой медведице Пуже, поступившей в Центр из Республики Коми: мы выкладываем для нее кашу отдельно в удалении от основной группы медвежат, - пишут в посте.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Сейчас Пужа растет, набирает вес. Она по-прежнему меньше остальных медвежат из младшей групп. Но аппетит у малышки хороший, и это дает ученым из Центра надежду, что она со временем наберет вес.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Пужа так и держится особняком от остальных медвежат. Но при этом маленькая медведица, как и ее сородичи, занимается поиском естественных кормов, исследует территорию вольера, находит для себя «игрушки», купается в болотце.

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

Фото из группы Центра спасения медвежат-сирот "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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