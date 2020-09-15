В Печорском районе спасатели вывели из леса женщину с двухлетним ребенком

В Печорском районе районе из леса вывели двух женщин и ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Печорском районе Коми в лесу нашли двух женщин и ребенка. Об этом пишет «Комиинформ».

Инцидент произошел в районе поселка Белый-Ю, вблизи которого в лесу 63-летняя женщина, ее 41-летняя дочь и двухлетний внук собирали грибы.

Свою машину грибники оставили в районе войсковой части в 20 километрах от Печоры и зашли в бор. В какой-то момент они поняли, что заплутали, выйти обратно к автомобилю они не смогли. В той местности ловила сотовая связь, и женщины смогли связаться со службой спасения 112.

Информацию о заблудившихся передали в Печорский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. В район Белого-Ю прибыла группа спасателей.

С потерявшимися спасатели держали связь и ориентировали на местности, подавая звуковые сигналы. Однако звуки сирены женщины и мальчик не слышали.

Поисковые работы заняли порядка 40 минут. Спасателям удалось вывести из леса грибников к машине. Медпомощь им не требовалась, всё завершилось благополучно.

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