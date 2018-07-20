2018-07-20T17:05:06+03:00
Общество

Жители Вуктыла боятся медведей на кладбище

Люди не знают, отстрелили ли косолапых или нет
Дарья ЮДИНА
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Жители Вуктыла жалуются на хозяев тайгиЖители Вуктыла жалуются на хозяев тайги
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Жители Вуктыла боятся ходить на кладбище и дачи, которые находятся рядом с ним. С июня город терроризировали медведи: местные жители неоднократно видели и снимали косолапых.

— Возможно, многие уже в курсе, но все же напишу, на всякий случай. Сегодня на кладбище нос к носу столкнулся с медведем, довольно крупным. Повезло, что он оказался чуть пугливее меня и убежал. Будьте осторожны! — призывает в соцсетях Михаил Пирогов.

Аноним в паблике "Вуктыл -live" спрашивает у земляков:

— Боюсь на дачу идти, а очень нужно туда попасть. Может, кто-то знает информацию о медведях? Бродят по лесу или нет? Всем большое спасибо за отклики.

В этом же месяце Министерство природы отправило в Вуктыл охотоведа, который должен был решить проблему. Охотовед действительно приезжал, но местные жители не знают, удалось ли ему убить опасных зверей. И они до сих пор боятся ходить на кладбище и ездить на дачи:

— Из Сыктывкара приезжал охотовед, вроде бы одного медведя отстрелили. Но мы не знаем, правда это или нет, до сих пор боимся ходить по кладбищу. Мне уже там нужно оградку покрасить, но мы не знаем, что делать. Администрация молчит, никакой достоверной информации нет. Чтобы что-то сделать на кладбище, нужно будет постоянно через плечо оглядываться. Люди приезжают с дач (они находятся рядом с кладбищем) и рассказывают: возле одной дачи видели мишку, возле другой… Но сейчас ягоды пошли, надеемся, может, уйдут, — рассказывает местная жительница Светлана.

Напомним, что к жителям Коми медведи выходят массово. Подобные случаи произошли недалеко от Ухты, в Усинске, в Печоре.

Медведь в Вуктыле.

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