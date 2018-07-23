2018-07-23T16:23:54+03:00
Экономика

В Инте свыше тысячи шахтеров уведомлены об увольнении

Почти 80 человек согласны работать на предприятиях АО "Воркутауголь"
Алиса КОЗЛОВА
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В связи с ликвидацией АО "Интауголь" без работы остались свыше 1,2 тыс шахтеров. Фото: www.komionline.ruВ связи с ликвидацией АО "Интауголь" без работы остались свыше 1,2 тыс шахтеров. Фото: www.komionline.ru
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В Инте свыше тысячи шахтеров получили уведомления об увольнении в связи с закрытием АО "Интауголь". С дальнейшим трудоустройством уже определились 125 человек, они оформили необходимые анкеты и заявления.

Большинство горняков заинтересовались предложением АО "Воркутауголь". О своем решении работать в воркутинском горнодобывающем предприятии, а также в "Северной алмазной компании" заявили 79 человек. Искать работу через центр занятости населения Инты решили 15 шахтеров, пройти переобучение через центр занятости решили 10 человек. В отделении МВД по Инте готовы пойти работать 7 человек. Перспективы трудоустройства в средней полосе России (Белгород, Ярославль, Санкт-Петербург, Липецк, Москва и Ижевск) показались заманчивыми для 9 человек. В АО "Яковлевский ГОК" подали заявление 4 человека, в АО "Боксит Тимана" - 1.

О предлагаемых вакансиях заявили компании и организации Республики Коми, угледобывающие предприятия других регионов, продолжают рассматриваться возможные варианты трудоустройства в подразделениях ОАО «РЖД» и территориальных органах внутренних дел городов и районов республики. Готовность предоставить высвобождаемым работникам «Интауголь» более 300 вакансий и принять на работу проходчиков, машинистов горных выемочных машин, горнорабочих, электрослесарей подземных на прошлой неделе выразил также холдинг АО «СУЭК-Кузбасс». Шахтеры могут работать вахтовым методом или переехать со всеми членами семьи в Кемеровскую область.

Об этом сообщает оперативный штаб по решению вопросов, связанных с ликвидацией АО "Интауголь".

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