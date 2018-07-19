«Погладить можно»: в Коми еще один «ласковый» медведь вышел к людям

19 Июль 01:00 2018-07-19T13:09:41+03:00

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Ещё один «ручной» мишка появился у жителей Коми: на трассе между Ухтой и Троицко-Печорском очевидцы сняли видео, где медведь жует траву. Его не испугал ни шум машин, ни то, что его снимали — он продолжил невозмутимо заниматься своим делом.

Фото Яны Пономаревой

Многие жители Коми с удовольствием восприняли эту новость:

— Хозяин леса. Ну, красавец просто, — пишет Alex War.

— Этого медведя знаем, он не опасен, зовут Мишка, кушает мед, бояться не надо, погладить можно, — комментирует Костя Задунайский.

Фото из паблика "Подслушано Ухта"

Не все люди от этого в восторге:

— Нечего прикармливать животное, — считает Павел Докучаев.

— Медведи привыкают, перестают искать пищу. В итоге, медведь не набирает жир и не ложится в спячку. В конце концов его зимой застрелят в населенном пункте, когда он сожрет всех собак или хозяев, — прогнозирует Анатолий Синьковский.

Хозяин леса выглядит мирным. Сообщений о его агрессивности пока не поступало. Если такие новости появятся, то косолапого ждет такая же незавидная судьба, как и его собратьев в Печоре или в Усинске. Впрочем, если местные жители не будут со слепой добротой прикармливать животное, мишку отстреливать не придется.