2018-07-19T13:09:41+03:00
Общество

«Погладить можно»: в Коми еще один «ласковый» медведь вышел к людям

Очевидцы сняли видео
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото из паблика "Подслушано Ухта"Фото из паблика "Подслушано Ухта"
Изменить размер текста:

Ещё один «ручной» мишка появился у жителей Коми: на трассе между Ухтой и Троицко-Печорском очевидцы сняли видео, где медведь жует траву. Его не испугал ни шум машин, ни то, что его снимали — он продолжил невозмутимо заниматься своим делом.

Фото Яны Пономаревой

Фото Яны Пономаревой

Многие жители Коми с удовольствием восприняли эту новость:

— Хозяин леса. Ну, красавец просто, — пишет Alex War.

— Этого медведя знаем, он не опасен, зовут Мишка, кушает мед, бояться не надо, погладить можно, — комментирует Костя Задунайский.

Фото из паблика "Подслушано Ухта"

Фото из паблика "Подслушано Ухта"

Не все люди от этого в восторге:

— Нечего прикармливать животное, — считает Павел Докучаев.

— Медведи привыкают, перестают искать пищу. В итоге, медведь не набирает жир и не ложится в спячку. В конце концов его зимой застрелят в населенном пункте, когда он сожрет всех собак или хозяев, — прогнозирует Анатолий Синьковский.

Хозяин леса выглядит мирным. Сообщений о его агрессивности пока не поступало. Если такие новости появятся, то косолапого ждет такая же незавидная судьба, как и его собратьев в Печоре или в Усинске. Впрочем, если местные жители не будут со слепой добротой прикармливать животное, мишку отстреливать не придется.

Медведь на дороге между Ухтой и Троицко-Печорском.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны