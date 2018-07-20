Почему в Коми на воде один за другим гибнут 14-летние подростки: комментарий сыктывкарского нумеролога

20 Июль 10:14 2018-07-20T11:31:21+03:00

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18 июля в Брыкаланске Ижемского района Коми утонул мальчик. Это уже пятая смерть на воде с начала лета подростков, которым было 14 лет. «КП в Коми» узнала у сыктывкарского нумеролога и астропсихолога Андрея Кузнецова, почему под удар стихии попали дети этого возраста.

В этом году «вода забирает» 14-летних со страшной регулярностью. 19 июня в водоеме у поселка Краснозатонский утонула девочка, 25 июня — на воде погиб подросток из Корткеросса, 30 июня в Сыктывкаре на воде захлебнулся мальчик, 13 июня в Койгородке из местного водоема не смог выбраться ребенок, он утонул в день своего рождения. 18 июля под Брыкаланском при попытке перейти реку вброд утонул мальчик. Всем детям на момент смерти было 14 лет. Странное совпадение "КП в Коми" объяснил Андрей Кузнецов.

- С 18 июня 2018 года планета Нептун (повелитель психологии и религиозно - духовных переживаний) вошла в ретроградное состояние (ретроград - движение назад). Нептун - это водная стихия, гибель на воде - одно из негативных аспектов ретроградности этой планеты. Первый ребенок погиб 19 июня. Июнь и июль - самое время для массовых негативных последствий. Для того, чтобы ничего плохого не произошло, нужно, во-первых, следить за детьми, проводить беседы по технике безопасности и о правильном поведении на природе и на воде. С точки зрения эзотерики все эти подростки могли быть психологически неустойчивы и ранимы. Возможно употребляли алкоголь (тоже влияние ретро Нептуна). Поэтому обязательно нужно объяснять детям, что алкоголь ни к чему хорошему не приводит. Ну а с точки зрения кармы, если кому-то суждено покинуть этот мир, то ничем уже не поможешь, - высказал свою точку зрения Андрей Кузнецов.

Нумеролог отметил, что для полного расклада нужны даты рождения этих детей, чтобы посмотреть расположение планет в момент их появления на свет. Это может дать точные данные об опасностях, которые их подстерегали 14-летних.