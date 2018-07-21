Выжившего водителя обвиняют в гибели вахтовиков, утонувших в вездеходе в Печорском районе

21 Июль 14:18 2018-07-21T14:57:46+03:00

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Сотрудники печорского следственного отдела завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 63-летнего тракториста-машиниста, обвиняемого в допущенной по неосторожности гибели вахтовиков, которые утонули в Печорском районе в мае этого года.Об этом сообщает прсс-служба Следственного комитета по Республике Коми.

По данным следствия, когда фигурант ехал по направлению к трассе Печора-Усинск, в вездеход подсели 7 работников подрядных организаций. Когда они пересекали ручей Большой Кремень-Ель, правая гусеница транспортера потеряла сцепление с землей, и машину потянуло вправо по направлению течения ручья. Водитель, предприняв неудачные попытки выплыть, заглушил двигатель. После этого вездеход стал тонуть. В результате быстрого затопления семь человек, находившихся в кунге, погибли, захлебнувшись водой.

Погибло семь человек

Было установлено, что шофер транспортера грубо нарушил требования по охране труда и безопасности, а именно, осознавая, что пассажиры не оснащены спасательными средствами, а машина имеет ряд технически конструктивных изменений, принял решение о пересечении ручья, не высадив людей из кунга.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в мае этого года недалеко от поселка Кожва утонули семь рабочих, которые не смогли выбраться из шедшего ко дну вездехода. Два человека смогли спастись. Спасатель, участвовавший в операции, рассказал, что траспортер не мог вместить такое количество человек. Трудинспекция Коми после проведенного расследования посчитала, что в случившейся трагедии виноваты сами работники, так как они нарушили правила трудовой дисциплины и правила проезда.