Известный путешественник: «Природа «Югыд ва», как африканская саванна. Ты идешь, а кругом олени, медведи, лоси, неведомые птицы»

1 Авг. 13:28 2018-08-01T15:51:20+03:00

За плечами у путешественника восхождения на высоты Камчатки, Курильских островов, Алтая, Байкала Фото: Из личного архива героя публикации

При восхождении на гору Тельпосиз в Коми путешественник из Уфы добрался до самого южного на Урале ледника

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Путешественник, фотограф Олег Чегодаев совершил восхождение по южной части склона горы Тельпосиз. Гора поднимается в небо на 1619 м и является высшей точкой Северного Урала, главной его вершиной.

Сольное восхождение

- Гора, название которой переводится как «гнездо ветров», является труднодоступной, со сложным рельефом, редко посещаемой, - рассказал путешественник. - Зимой здесь часты лавины и метели, летом задерживаются дожди и плохая погода, постоянно дует ветер.

Гора Тельпосиз. Поднимается в небо на 1619 м и является высшей точкой Северного УралаФото: Из личного архива героя публикации

По словам Олега Чегодаева, чаще всего туристы выбирают маршрут восхождения с северной стороны горы по реке Щугор: «Когда я планировал маршрут, одной из основных целей была поставлена простая казалось бы вещь, получение фотографии этой горы. Но я так и не нашел фото Тельпосиз с юга в интернете. А это самый выигрышный и на мой взгляд красивый ракурс горы».

Уфимец решил самостоятельно заснять красоты «гнезда ветров» в национальном парке Коми "Югыд ва". Для этого ему пришлось проделать немалый маршрут: 1700 км за рулем авто от Уфы до Вуктыла, затем 100 км автомобильной заброски по газопроводу «Сияние Сибири» до Уральских гор. И уже оттуда пешком, по хребтам - 85 км до вершины Северного Урала горы Тельпосиз. Весь путь опытному путешественнику удалось преодолеть в одиночку за семь дней.

На высоте 1619 метровФото: Из личного архива героя публикации

Никаких проблем в походе не возникало. Неудобства доставляли лишь гнус и жаркая погода.

Встреча с хозяином тайги

- Во время маршрута меня поразило количество диких животных. Олени, медведи, лоси, неведомые птицы. Ты идешь как по африканской саванне, а вокруг тебя кипит жизнь, - поделился впечатлениями Чегодаев.

Одно из самых красивых мест, по мнению путешественника, оказался ледник у подножья горы. Кстати, этот ледник считается единственным на всем Урале.

Пять раз за время похода турист встречал медведей. Вот как он описывает одну из встреч с хозяином тайги: «Я устало поднимался по склону, в какой-то момент оторвал взгляд от тундры под ногами, поднял его вверх и встретился с маленькими, холодными глазками на широкой, отрешенной морде, в 15-20 метрах перед собой.

Медведь был всего в 15 метрах от путешественникаФото: Из личного архива героя публикации

Крупный самец стоял и пристально смотрел на меня размышляя как поступить. Во встрече с медведем это всегда самый важный и волнительный момент от которого зависит почти все. Медведь в эти краткие секунды решает ретироваться или заинтересоваться вами. Он думает, я же в этот момент не думал, а подчиняясь отработанному за годы навыку опустил правую руку к бедру, моментальным движением расстегнул кобуру и вытащил фотоаппарат. И лишь спустя 10 кадров во второй руке у меня оказался фальшфейер.

Хозяин леса сделал пару шагов в мою сторону, замер, затем сделал еще несколько шагов в мою сторону с другого бока опять замер. И только потом, развернулся и побежал за перегиб склона».

«Корона Урала»

Восхождение на Тельпосиз стало третьей вершиной Урала, которую с начала года покорил путешественник. Ранее Олег Чегодаев побывал на горе Большой Иремель (Южный Урал) и горе Ослянка (Средний Урал). Вернувшись с Тельпосиз (Северный Урал) уфимец готов через 10 дней покорить вершину Народная (Приполярный Урал), а затем гору Пайер (Полярный Урал), - все три вершины расположены на территории Республики Коми.

- Мой поход проходит в рамках проекта «Корона Урала». Это туристический проект, созданный энтузиастами, чтобы популяризировать путешествия по Уральским горам. Идея проекта заключается в восхождении на пять наиболее высоких, официально доступных вершин пяти районов Урала, - отметил собеседник.

Кстати, последователями Чегодаева стали уже более 100 человек.

«Корона Урала» - туристический проект, созданный энтузиастами, чтобы популяризировать путешествия по Уральским горам.Фото: Из личного архива героя публикации

В перспективе фотографии восхождений на вершины Урала путешественник планирует опубликовать в книге, а сейчас активно выкладывает в своем профиле Инстаграм.

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