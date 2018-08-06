Воркутинец стал новым ведущим "Орла и решки"
Сегодня стал известен новый ведущий трэвел-шоу «Орел и решка». Компанию Насти Ивлеевой составит воркутинец Евсей Ковалев.
Как сообщается в группе проекта в Facebook, уроженец Воркуты уже умеет выживать за копейки, ставить палатку на мерзлой земле, гоняться за выдрами и снимать там, где снимать нельзя. Молодой человек уже давно колесит по миру в поисках новых впечатлений. Об этом он рассказывает в своем блоге на YouTube и Instagram.
Фото: Instagram
Сам о себе Алексей пишет, что 1 ноября 2017 года он уволился с работы, собрал рюкзак и вышел из дома без денег в кармане чтобы вернуться туда только с другой стороны земного шара. К сожалению, по медицинским причинам Евсей не смог осуществить свою мечту. Ему удалось доехать от Норвегии до Австрии. В своих роликах воркутинец хочет показать, что любой житель планеты может путешествовать по миру, при этом, не тратя баснословные суммы.
Известно, что родители Евсея – артисты Воркутинского драмтеатра. Мать Оксана Ковалева работает там до сих пор, а отец Игорь Ковалев возглавлял воркутинский Театр кукол.
Новые приключения “Перезагрузки” покажут уже в сентябре.
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