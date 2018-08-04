2018-08-04T08:15:03+03:00
Общество

На одной из гор Урала установили табличку с названием "Колокольня Высоцкого"

Такое имя закрепилось за вершиной, когда 30 лет назад ухтинец Геннадий Гавриленко оставил на ней надпись в честь любимого поэта
Наталия БЕШКАРЕВАЕлена Шубницина
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Впервые металлическая табличка, посвященная юбилею музыканта Владимира Высоцкого, появилась на Урале в 1988 годуВпервые металлическая табличка, посвященная юбилею музыканта Владимира Высоцкого, появилась на Урале в 1988 годуФото: из личного архива
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На днях из похода на Приполярный Урал в национальный парк "Югыд ва" вернулась группа ухтинских туристов. Вся "экспедиция" была посвящена тому, чтобы установить на одной из вершин название "Колокольня Высоцкого".

Поход на Урал в честь 80-летнего юбилея Высоцкого занял у ухтинских туристов 10 дней Фото: из личного архива

Поход на Урал в честь 80-летнего юбилея Высоцкого занял у ухтинских туристов 10 днейФото: из личного архива

Невольным родителем такого названия является ухтинец Геннадий Гавриленко. В 1988 году на одной из вершин массива Колоколен на Приполярном Урале он установил памятную доску в честь юбилея любимого поэта: "50 лет Владимир Семенович Высоцкий". С тех пор название прижилось. И хотя на картах гора по-прежнему безымянна, Колокольню Высоцкого на Приполярном Урале в национальном парке "Югыд ва" сегодня знают все туристы.

В 1988 году Геннадий Гавриленко прикрепил к одной из вершин Урала табличку с надписью: "50 лет Владимир Семенович Высоцкий" Фото: из личного архива

В 1988 году Геннадий Гавриленко прикрепил к одной из вершин Урала табличку с надписью: "50 лет Владимир Семенович Высоцкий"Фото: из личного архива

Поход, посвященный теперь уже 80-летнему юбилею любимого поэта, занял 10 дней: Ухта-Инта-база Желанная-далее пешком, и так же обратно. Туристы, в отличие от большинства современных групп, ходили по старинке, как и 30 лет назад: руки-ноги и рюкзак. Не брали с собой ни гаджетов, не искали ни спонсоров, не ждали информационной поддержки.

66-летний Геннадий Гавриленко, зная о том, что название горы после появления таблички в честь Высоцкого в народе прижилось, несмотря на зрелый возраст, решил вернуться в любимые места. Правда, теперь уже с новой табличкой, на которой написано имя горы.

Спустя 30 лет ухтинец вернулся на гору, которая благодаря его давней табличке среди туристов получила название Колокольня Высоцкого Фото: из личного архива

Спустя 30 лет ухтинец вернулся на гору, которая благодаря его давней табличке среди туристов получила название Колокольня ВысоцкогоФото: из личного архива

Высота горы Колокольня Высоцкого составляет 1628 метров и является одной из вершин массива Колоколен на Приполярном Урале.

Справка "КП-Коми"

Впервые на карте гора Колокольня появилась в 1935 году, после экспедиции известного геолога Г.А.Чернова. Разбегаясь от центрального гребня короткими отрогами, массив Колоколен включает в себя: Пик Урал - 1542 м, Колокольню Масленникова – 1584 м, Колокольню Южную (Пик Свердловских туристов) - 1646 м, Колокольню Центральную (Главную) - 1640 м, Колокольню Высоцкого - 1628 м и Колокольню Северную (Чернова), замыкающую хребет с севера – 1621 м.

Вид на горный массив Колоколен на Урале Фото: из личного архива

Вид на горный массив Колоколен на УралеФото: из личного архива

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