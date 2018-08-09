2018-08-09T10:21:56+03:00
Общество

В соцсетях появилось фото убитого медвежонка под Усинском

Пугающее фото распластанного на земле животного опубликовала Регина Д.
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из паблика «Жесть Коми»Фото из паблика «Жесть Коми»
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось сообщение, что медведь, которого прикормили водители около Усинска, мертв. Пугающее фото распластанного на земле животного, которого тащат тросом на УАЗе, опубликовала Регина Д. в комментариях к посту о медведе в соцсетях.

Новость о смерти косолапого около Усинска появилась сегодня, 9 августа. Местная жительница Регина Д. рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», что фото мертвого мишки сделали ее коллеги по работе. Подробностями она не владеет.

Между тем, в соцсетях добавляют, что в последние дни медведь все время находился на одной и той же точке трассы. Раньше он пропадал на несколько дней, а то и на неделю, а затем снова появлялся у дороги в поисках корма. Очевидцы добавляют, что у косолапого были повреждены лапы, и он не мог свободно передвигаться.

Пока официального подтверждения смерти хищника около Усинска мы не получили. Неизвестно также, как он погиб: под колесами машины или от огнестрельного оружия. Отметим, что в июле мишку неоднократно видели у трассы. При этом косолапый вел себя не агрессивно, поэтому водители делали с ним селфи и подкармливали. Медведь смекнул, что дорога — это «хлебное» место, где у него всегда будет легкое пропитание.

Отметим, что первое сообщение о косолапом в этих краях появились еще в конце июня. В начале июля ситуация с медведем обсуждалась на совещании в администрации Усинска, где пришли в выводу, что исправить ситуацию поможет только отстрел. Местные жители прикормили мишку, поэтому хищник прочно обосновался у дороги: отогнать его не представлялось возможным.

Фото Александра Бакина

Фото Александра Бакина

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Раньше за это расстреливали»: мэр Усинска раскритиковал горожан, которые сообщили Путину о горящей свалке
Роковой стул: житель Усинска умер, разбирая завалы старых вещей на балконе
В Печоре любитель природы не смог удержаться на мотовездеходе
В Сыктывкаре перекроют самую затапливаемую улицу города
В Воркуте выступит Александр Розенбаум
В нескольких районах Сыктывкара отключат горячую воду: список домов
Житель Коми погиб в ДТП в Астраханской области
В Коми на производственной базе нашли труп мужчины
В Коми дети болеют чаще, чем в среднем по России
Связь на магистральной линии в Республике Коми восстановлена
В Воркуте преображается "67 параллель"
"Почта России" открестилась от скандального видео из Инты
"Почта России" заинтересовалась инцидентом в Инте
В Сыктывкаре по Стефановской площади пустят автобусы
В Сыктывкаре агрессивный посетитель ночного клуба без причин изуродовал мужчину