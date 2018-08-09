В соцсетях появилось фото убитого медвежонка под Усинском

СЕГОДНЯ 09:39 2018-08-09T10:21:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось сообщение, что медведь, которого прикормили водители около Усинска, мертв. Пугающее фото распластанного на земле животного, которого тащат тросом на УАЗе, опубликовала Регина Д. в комментариях к посту о медведе в соцсетях.

Новость о смерти косолапого около Усинска появилась сегодня, 9 августа. Местная жительница Регина Д. рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», что фото мертвого мишки сделали ее коллеги по работе. Подробностями она не владеет.

Между тем, в соцсетях добавляют, что в последние дни медведь все время находился на одной и той же точке трассы. Раньше он пропадал на несколько дней, а то и на неделю, а затем снова появлялся у дороги в поисках корма. Очевидцы добавляют, что у косолапого были повреждены лапы, и он не мог свободно передвигаться.

Пока официального подтверждения смерти хищника около Усинска мы не получили. Неизвестно также, как он погиб: под колесами машины или от огнестрельного оружия. Отметим, что в июле мишку неоднократно видели у трассы. При этом косолапый вел себя не агрессивно, поэтому водители делали с ним селфи и подкармливали. Медведь смекнул, что дорога — это «хлебное» место, где у него всегда будет легкое пропитание.

Отметим, что первое сообщение о косолапом в этих краях появились еще в конце июня. В начале июля ситуация с медведем обсуждалась на совещании в администрации Усинска, где пришли в выводу, что исправить ситуацию поможет только отстрел. Местные жители прикормили мишку, поэтому хищник прочно обосновался у дороги: отогнать его не представлялось возможным.