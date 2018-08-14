2018-08-14T12:32:19+03:00
Общество

Рядом с Ухтой нашли место лежки нескольких медведей

Управление по делам ГО и ЧС при администрации Ухты просит грибников быть осторожными
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Между поселками Шудаяг и Ярегой обнаружено место лежки 2-3 особей медведей, сообщает Управление по делам ГО и ЧС при администрации Ухты. Ведомство просит жителей быть внимательными при нахождении в лесу.

Сообщение о «нашествии медведей» появилось вчера, 13 августа. По информации ГО и ЧС, людям следует опасаться 2-3 медведей, который обосновались между Шудаягом и Ярегой:

- Мы 11 августа ходили близ Яреги по грибы и натолкнулись на свежеразрытые муравейники. Им, наверное, было лет по десять! С таким ни разу не сталкивались! - написала местная жительница Лариса Чупрова, намекая на то, что муравейники потоптали косолапые.

Председатель ТП НЦ РООРК «Ухтаспас» Василий Гермогенов отметил, что найденное место не совсем попадает под определение «лежбище»:

- Да, нашли, но не лежбище, а, так сказать, обеденный стол у медведей. В среднем, там бывает от двух до четырех особей, так как на этой точке линии ЛЭП находится чистый ручей. Там и много малины, и жимолости, и брусники, а также следы пребывания медведей. До ближайшего населенного пунта расстояние довольно приличное, - сообщил он «Комсомольской правде по Коми».

Василий Гермогенов уточнил, что место обитания медведей добровольцы общественной организации по поиску людей «Ухтаспас» обнаружили еще неделю назад. Управление по делам ГО и ЧС при администрации получило информацию только вчера, 13 августа, и сразу передало ее руководству города Ухты, в полицию, в охотуправления Минприроды по Ухтинскому району и в министерство природных ресурсов, энергетики и транспорта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла
Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица
Глава Усть-Вымского района добровольно ушел в отставку
Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение
В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине
Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми
Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей
При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина
В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина
В воскресенье в большинстве районов Коми дожди
В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Под Сыктывкаром иномарка сбила пешехода на «зебре»
В Сыктывкаре у женщины украли со счета 200 тысяч рублей
Погода в Коми в субботу: на севере до 13, на юге до 26 градусов
Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»
Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО