Рядом с Ухтой нашли место лежки нескольких медведей

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-14T12:32:19+03:00

Управление по делам ГО и ЧС при администрации Ухты просит грибников быть осторожными

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Между поселками Шудаяг и Ярегой обнаружено место лежки 2-3 особей медведей, сообщает Управление по делам ГО и ЧС при администрации Ухты. Ведомство просит жителей быть внимательными при нахождении в лесу.

Сообщение о «нашествии медведей» появилось вчера, 13 августа. По информации ГО и ЧС, людям следует опасаться 2-3 медведей, который обосновались между Шудаягом и Ярегой:

- Мы 11 августа ходили близ Яреги по грибы и натолкнулись на свежеразрытые муравейники. Им, наверное, было лет по десять! С таким ни разу не сталкивались! - написала местная жительница Лариса Чупрова, намекая на то, что муравейники потоптали косолапые.

Председатель ТП НЦ РООРК «Ухтаспас» Василий Гермогенов отметил, что найденное место не совсем попадает под определение «лежбище»:

- Да, нашли, но не лежбище, а, так сказать, обеденный стол у медведей. В среднем, там бывает от двух до четырех особей, так как на этой точке линии ЛЭП находится чистый ручей. Там и много малины, и жимолости, и брусники, а также следы пребывания медведей. До ближайшего населенного пунта расстояние довольно приличное, - сообщил он «Комсомольской правде по Коми».

Василий Гермогенов уточнил, что место обитания медведей добровольцы общественной организации по поиску людей «Ухтаспас» обнаружили еще неделю назад. Управление по делам ГО и ЧС при администрации получило информацию только вчера, 13 августа, и сразу передало ее руководству города Ухты, в полицию, в охотуправления Минприроды по Ухтинскому району и в министерство природных ресурсов, энергетики и транспорта.