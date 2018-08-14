Девять лет спустя: в Коми до сих пор надеются, что пропавшие в 2009 году в летнем лагере Андрей Василенко и Андрей Мелещук, живы

СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-14T17:27:19+03:00

Андрей Василенко и Андрей Мелещук пропали в 2009 году. Фото Следственного комитета Фото: из открытых источников

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В 2009 году о маленьком посёлке лесозаготовителей Чим, что в Удорском районе Республики Коми, узнала вся страна. Это случилось 5 июня: в полдень во время игры на лесной площадке – все происходило под присмотром воспитателя, пропали два первоклассника. Уже на следующий день фото Андрея Василенко и Андрея Мелещука покажут по всем федеральным каналам, а поиск детей возьмет под личный контроль главный следователь России Александр Бастрыкин. Но мальчики, как сквозь землю провалились. Найти их не смогли ни поисковики, ни полиция, ни экстрасенсы.

30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести людей. «Комсомольская правда в Коми» вспоминает историю исчезновения двух Андреев. Мы узнали, что изменилось за девять лет с момента пропажи детей.

«Казаки» бежали от «разбойников»

5 июня 2009 года 15 школьников, посещавших пришкольный летний лагерь, отправились на карьер в лесок. Это было излюбленное место отдыха местных: небольшое рукотворное озеро, бор. Дети часто приходили сюда играть без взрослых. А потому никто и подумать не мог, что прогулка под присмотром воспитателя, может обернуться бедой.

Сейчас в поселке Чим стараются не вспоминать о ЧП, случившемся 9 лет назадФото: Фото автора.

Дети играли в игру «Казаки-разбойники». Восьмилетние Андрей Мелещук и Андрей Василенко были «казаками», по условиям игры их должны были найти «разбойники». Одноклассники вспоминают, что два Андрея вместе побежали за гору в лес, чтобы спрятаться. Примерно около полудня, когда игра закончилась и педагог начала пересчитывать детей, обнаружили, что двух ребят не хватает. Одноклассники покликали Мелещука и Василенко, но те не отозвались. Учитель Надежда Гилева повела детей в школу на обед. На площадке у искусственного пруда оставался рыбачить школьник Жорик Яковлев. Именно он последним видел пропавших детей. По его словам, пацанята выбегали из леса со стороны чащобы. На оклики Яковлева Василенко и Мелещук не отреагировали, а бросились в сторону дороги Чим–Благоево.

После обеда детей начали искать организованно: вызвали участкового, оповестили родителей пропавших первоклассников. До глубокой ночи лес прочесывали жители поселка, но мальчишек нигде не было.

Искали следователи и экстрасенсы

Наутро к поиску подключили МЧС, аварийно-спасательную службу, кинологов с собаками. Лес и окрестности с воздуха патрулировали на вертолете, по железной дороге ходил маневровый поезд и подавал гудок тепловоза. В самом поселке развернули оперативный штаб, который работал круглосуточно.

Оперативный штаб работал круглосуточноФото: "КП" Архив

Ориентировки с фото детей разослали по всей России. Патрульные проверяли машины на трассах (по одной из версией дети стали объектом преступления – из вывезли из региона). Оперативники в районе опросили всех ранее судимых лиц, была проделана огромная работа. Но всё было тщетно.

Через несколько дней в отношении директора школы по факту исчезновения детей возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), а затем в отношении неустановленных лиц - дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Ход следствия контролировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства по Коми Николай Басманов пообещал, что «детей будут искать до результата».

И действительно, с июня по октябрь 2009 года вокруг Чима не прекращались поиски. К работам привлекли поисково-спасательные отряды из Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Вологды, Новгорода. Всего в поисках участвовали более 900 человек.

Было множество гипотез исчезновения детей: их украли и вывезли, они утонули в озере или реке. Но основной для следователей была версия: мальчики заблудились в лесу, замерзли (ночью в тех местах температура опускалась до +4,+6С, а пацанята были одеты легко) и их съели дикие звери.

Все эти и многие другие версии неоднократно проверяло следствие, но ни одна из гипотез не подтвердилась. Родственники мальчиков даже обращались к экстрасенсам, которые пытались навести на след пропавших первоклашек, но мальчиков так и не нашли.

Чей череп?

В архиве Управления следственного комитета РФ по Коми хранятся десятки папок с документами по данному делу. Пролистывая их, следователи спустя годы вспоминают:

- Уже в первый год расследования было проведено полное обследование территории поселка Чим. Наши сотрудники проверили все канализационные люки, технические углубления, пожарные водоемы, стихийные свалки, заброшенные здания. Крупные водоемы исследовали водолазы.

Во время поисковых мероприятий в нескольких местах обнаружили кости и даже человеческий череп. По предварительным данным череп, найденный на берегу реки Вашка в 120 км ниже по течению от поселка Благоево, мог принадлежать пропавшему Андрею Василенко. Эту новость опубликовали СМИ. Но позже экспертиза опровергла эту информацию. На самом деле обнаруженный череп принадлежал неустановленной женщине. Остальные останки вообще не принадлежали человеку.

Поиски не давали результатов, и в 2014 году предварительное расследование уголовного дела приостановили. «Это означает, что на данный момент следственные органы выполнили все следственные действия, возможные в отсутствии лица, совершившего преступление. При поступлении значимой информации, которую необходимо проверить следственным путем, расследование будет возобновлено», - сообщили «КП-Коми» в Следственном комитете РК.

«Мы ждем их домой»

Сегодня в поселке Чим стараются не вспоминать о ЧП, случившемся 9 лет назад. Да и в лесок, неподалеку от поселка, детей гулять больше не водят.

- Население у нас сильно сократилось с тех пор: если три года назад в поселке проживали 600 человек, то сегодня только 380, - рассказывает глава поселения Максим Букин.

Леспромхоз давно закрылся, работы нет. Градообразующее предприятие – это детский дом. 11-летнюю школу ликвидировали, и сейчас в Чиме работает только начальная школа, детский сад.

Образовательные учреждения сегодня посещают сестры и братик пропавших 9 лет назад Андреев. Мама Андрея Мелещука Галина Георгиевна и бабушка Галина Константиновна долго не верили, что мальчик исчез навсегда.

Мама Андрея Мелещука Галина Георгиевна до сих пор не верит, что сын погибФото: Фото автора.

Год спустя, в 2010 году, родственники Андрея Мелещука все ждали мальчика домойФото: Фото автора.

А потому даже спустя год в комнате Андрея все было, как прежде: игрушки, тетради и грамота на стене «За успехи в учебе и активное участие в жизни класса» - все на месте, будто только на несколько минут остались без маленького хозяина. Только иконы среди игрушек напоминали о случившемся год назад... Но жизнь продолжается: после пропажи Андрея в семье Мелещук на свет появились две девочки.

Нина Василенко – мама Андрея Василенко, впоследствии родила сына и дочь. Исчезновение своего первенца женщина помнит так, будто это было вчера. Нина уверенна, что сын не стал бы убегать из дому, и не исключает, что детей похитили. О своем Андрюше мать помнит всегда и не терпит, когда о сыне говорят в прошедшем времени:

- Мы верим, что наши сыновья живы и ждем их домой. Всегда ждем!

Мама Андрея Василенко: «Мы ждем их домой»Фото: Архив автора

Естественно, главным в этой истории и, к сожалению, пока безответным, остается вопрос: что же случилось с детьми?