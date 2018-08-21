«Мой улов — окурки и пластик»: героиня проекта «Сам себе волонтер» добровольно убирает мусор на детской площадке

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-21T17:29:01+03:00

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«Комсомолка» запустила проект «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Новая героиня проекта — сыктывкарка Анна Попова. Девушка каждый день спасает детскую площадку от мусора. О своей инициативе Анна рассказала в соцсетях, поставив хештег #самсебеволонтер, благодаря чему мы и узнали о ней. По словам девушки, многие удивляются ее поступку, но чувство удовлетворения от чистой и, самое главное, безопасной для детей площадки, не сравнить ни с чем.

«Мы регулярно гуляем и с младшим, и со старшим сыном во дворе. Как-то мы играли в песочнице, и я заметила, что там валялось много фактиков, палочек от чупа-чупсов и, что самое опасное, осколков стекла. В общем, играть было негде. Я подумала, что надо что-то предпринять. В общем, очистила песочницу от мусора. Потом я подумала, что и вокруг много стекла, поэтому убрала всю площадку. На следующий день вышла на прогулку уже с пакетиком, куда складировала мусор. Затем стала брать с собой перчатки. Теперь без экипировки на прогулку не выхожу.

Убирать площадку я стала с начала июля, когда на улице установилась жаркая погода, и дети были готовы пропадать во дворе с утра и до вечера. Именно тогда я поняла, что надо брать инициативу в свои руки и спасать плоащадку от мусора.

Столкнулась ли с непониманием? Нет, скорее с удивлением. Может быть люди думали, что я убираю площадку за деньги. Но всегда приятно, когда взрослые подходили и говорили: «Девушка, возьмите, вот мусор тоже собрали». Важно, что и для детей ты становишься примером. Они понимают, что мусорить нельзя, что фантики от конфет надо положить в карман или выкинуть в контейнер. Это важный момент.

Заметила ли изменения? Нет, потому что каждый день гуляем и каждый день на площадке скапливается много отходов. Я думаю, что это связано с тем, что у нас во дворе нет ни одного мусорного контейнера, а во дворе всегда гуляет очень много детей.

Я не думаю, что нужны помощники в этом деле. Просто, если каждый поймет, что мусор кидать на площадке не стоит, это будет здорово. В конце концов, чисто там, где не мусорят».

Важно!

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