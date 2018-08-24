2018-08-24T14:26:27+03:00
Общество

«Люди крутят пальцем у виска»: героиня проекта «Сам себе волонтер» 15 лет кормит бездомных животных

Она тратит на корм последние деньги
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фотографии из открытых источниковФотографии из открытых источников
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«Комсомолка» запустила проект «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Новая героиня проекта — жительница Ухты Вера Федорова. Он не пользуются соцсетями и не может поставить хештег #самсебеволонтер. Но он самый настоящий волонтер, хотя старается не афишировать то, чем занимается. Вера уже 15 лет подкармливает бездомных кошек в подвалах, иногда тратя на корм последние деньги. Она рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», зачем она каждый день тратит время на спасение кошек, когда другие люди крутят пальцы у виска.

«Мама говорила, что я всех бездомных кошек и собак с самого детства таскала домой. Однажды, когда я уже переехала в Ухту, то увидела, что на моих глазах кошку разобрали собаку. С тех пор что-то переключилось с сознании: я начала подкармливать животных, которые живут в подвалах.

Поначалу подходила к подвалам и просто кидала кусочки еды. Потом на проволоке стала прикрепят большие чашки: в одной — вода, в другой — еда. Даже в периоды безденежья старалась находить деньги на корм животным: дешевая тушенка, дешевые макароны. Сейчас уже с деньгами не так туго, зато времени стало в обрез, поэтому выручают покупные корма.

Все это делаем втайне, потому что люди относятся к моей деятельности с большой долей негатива. Самое безобидное, что могут сделать — это покрутить пальцем у виска. Люди считают, что бездомные животные должны умирать от голода естественной смерти. И тогда я начинаю объяснят: «Это же ваши кошки из окон выпадают, а потом скитаются в подвалах». Безустанно повторяю всем: «Закрывайте форточки».

Кормлю кошек каждый день. Иногда дочка может покормить, если не могу по объективным причинам. Раньше я думала, что занимаюсь подкормкой одна. Затем познакомилась с другими неравнодушными горожанами: кто-то чашечки вешает, кто-то корм оставляет. И это здорово, потому что иногда думаю, а что будет, если меня не станет, кто будет подкармливать их. И хорошо, что последователи есть.

За 15 лет ситуация не изменилась. Каждый год в подвалах живут бездомные кошки, их количество примерно стабильно. Самый большой срок их жизни в подвалах — три года. Век бездомных котов очень короток. Только идиоты говорят, что, мол, вы плодите беспризорных животных. Нет, они умирают каждый день мучительными страшными смертями. Моя миссия — хоть немного облегчить их участь».

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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