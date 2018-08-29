В Геленджике погиб врач, который помог родиться половине Удорского района

СЕГОДНЯ 12:26 2018-08-29T12:49:01+03:00

Его сбил лихач на «Дэу Нексия», когда мужчина выходил из городской больницы

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В Геленджике погиб врач из Коми Иван Кокшаров: его сбил лихач на «Дэу Нексия» на пешеходном переходе у горбольницы, где он работал в последние годы. Иван Кокшаров много лет работал в центральной больнице Удорского района акушером-гинекологом. Врач оставил настолько глубокий след в памяти местных жителей, что они до сих пор не могут прийти в себя после утраты. «Он был для всех, как папа» - пишут люди в соцсетях.

67-летнего врача сбили в Геленджике 21 августа на пешеходном переходе напротив городской больницы, где Иван Федорович работал в последние годы. Как сообщают местные СМИ, на пожилого мужчину наехала «Дэу Нексия» на страшной скорости. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь, которая в этот момент выезжала из ворот больницы. 26 августа стало известно, что мужчина умер после травм, полученных в ДТП.

Местные жители пишут, что Иван Федорович был настолько грамотным специалистом, что рядом с ним будущие мамы не боялись родов: его присутствие придавало уверенности.

- Иван Федорович был лучшим врачом в Удорском районе. Он мою маму в 90-е годы спас, когда другой доктор чуть ее не угробил своими неправильными решениями, - пишет Ксения П.

- Он был золотым человеком. Мы его папой называли, - отметила Екатерина Казаку.

- Иван Федорович - врач с большой буквы. Он жил работой, жил на работе. Его знали все. Только благодаря его авторитету неоднократно задерживали поезд, по его звонку приобретались билеты в купе вагон в переполненный поезд для беременных. Был строг, но справедлив, - пишет Алексей Л.

19 сентября Ивану Федоровичу Кокшарову исполнилось бы 68 лет. В последние годы он работал в Геленджике детским окулистом. Прощание с уважаемым врачом состоится в ритуальном зале на улице Гаражной в Сыктывкаре в пятницу, 31 августа, в 11:00.