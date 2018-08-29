2018-08-29T12:49:01+03:00
Общество

В Геленджике погиб врач, который помог родиться половине Удорского района

Его сбил лихач на «Дэу Нексия», когда мужчина выходил из городской больницы
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото «УДОРА ONLINE»Фото «УДОРА ONLINE»
Изменить размер текста:

В Геленджике погиб врач из Коми Иван Кокшаров: его сбил лихач на «Дэу Нексия» на пешеходном переходе у горбольницы, где он работал в последние годы. Иван Кокшаров много лет работал в центральной больнице Удорского района акушером-гинекологом. Врач оставил настолько глубокий след в памяти местных жителей, что они до сих пор не могут прийти в себя после утраты. «Он был для всех, как папа» - пишут люди в соцсетях.

67-летнего врача сбили в Геленджике 21 августа на пешеходном переходе напротив городской больницы, где Иван Федорович работал в последние годы. Как сообщают местные СМИ, на пожилого мужчину наехала «Дэу Нексия» на страшной скорости. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь, которая в этот момент выезжала из ворот больницы. 26 августа стало известно, что мужчина умер после травм, полученных в ДТП.

Местные жители пишут, что Иван Федорович был настолько грамотным специалистом, что рядом с ним будущие мамы не боялись родов: его присутствие придавало уверенности.

- Иван Федорович был лучшим врачом в Удорском районе. Он мою маму в 90-е годы спас, когда другой доктор чуть ее не угробил своими неправильными решениями, - пишет Ксения П.

- Он был золотым человеком. Мы его папой называли, - отметила Екатерина Казаку.

- Иван Федорович - врач с большой буквы. Он жил работой, жил на работе. Его знали все. Только благодаря его авторитету неоднократно задерживали поезд, по его звонку приобретались билеты в купе вагон в переполненный поезд для беременных. Был строг, но справедлив, - пишет Алексей Л.

19 сентября Ивану Федоровичу Кокшарову исполнилось бы 68 лет. В последние годы он работал в Геленджике детским окулистом. Прощание с уважаемым врачом состоится в ритуальном зале на улице Гаражной в Сыктывкаре в пятницу, 31 августа, в 11:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Билет в одно касание: плюс девять новых маршрутов
Глава УФСИН по Коми Игорь Ванеев ушел в отставку
В Коми двух мальчиков придавило металлической конструкцией на детской площадке
«МегаФон» запускает самый быстрый безлимитный интернет
В половине детских лагерей в Коми летом нарушали санитарные нормы
В Кирове фура с номерами Коми застряла под «мостом глупости»
В Коми годовалая малышка выпала из окна второго этажа
Под Ухтой водителя такси достали из разбитой машины с помощью гидравлических ножниц
В Печоре 78-летний мужчина спрыгнул с балкона третьего этажа
«Доченька, возвращайся»: в Москве при невыясненных обстоятельствах пропала ухтинка
В Сыктывкаре горели два жилых дома
В Ухте мотоцикл без водителя врезался в иномарку
Под Сыктывкаром паром с 44 людьми сел на мель
Ухтинка заплатила мошенникам 20 тысяч за билеты на самолет
В Усинске водитель врезался в теплотрассу и впал в кому
В воркутинском парке появились глобусы из СССР
В Усинске горожане вновь увидят кинофильмы на большом экране
Под Зеленцом при столкновении Мерседеса и Лады погибла женщина
В Яреге на День шахтеров грянут «А у реки» и «Всяко-разно»
Паром в местечке Алешино снова ходит по расписанию
В мэрии рассказали, когда в дома сыктывкарцев пустят тепло
Последние выходные лета в Коми будут теплыми
В начале сезона в театр оперы и балета слетятся "золотые ласточки"
Психологи готовы проконсультировать по телефону родителей школьников
В Сыктывкаре в высотке на "кольце" запустили лифт с музыкой
В Воркуте рабочих переправляла через реку в ковше экскаватора: продюсеры РЕН-ТВ ищут очевидцев
В Кировском парке сыктывкарцы смогут создать собственный музыкальный трек
Фигурист Дмитрий Алиев в новом сезоне пойдет на риск