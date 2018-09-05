2018-09-05T12:38:33+03:00
Общество

На исследование дна Вычегды потратят более миллиона рублей

С каждым годом река мелеет все сильнее
Ольга СОЛОВЕЙ
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Теплоход в местечке Алешино за август три раза сел на мельТеплоход в местечке Алешино за август три раза сел на мельФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В августе этого года теплоход в местечке Алешино, которое находится в 20 километрах от Сыктывкара, три раза сел на мель. Проблема эта не нова для жителей заречного поселка Седкыркещ: зимой, чтобы добраться до большой земли, им приходится пешком переходить замерзшую речку, а летом пристально следить за расписанием катера. Власти Сыктывкара еще в начале 2017 года обещали заняться вопросом установки понтонного моста через Вычегду, но проблема так и не была решена.

Сегодня на брифинге после общегородской планерки мэр Сыктывкара вновь вернулся к теме переправы в Алешино.

- Необходимо провести исследование русла реки, дна. Мы провели не одно совещание между Минпромом и специализированным институтом. До конца сентября мы должны заключить договор на изыскательские работы. Мы заложили дополнительные деньги на эти исследования, это около одного миллиона рублей, мы готовы эту цифру увеличить, - отметил мэр.

С каждым годом Вычегда мелеет все сильнее. Июнь-сентябрь 2018 Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

С каждым годом Вычегда мелеет все сильнее. Июнь-сентябрь 2018Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Он также добавил, что проблема обмеления рек сейчас стоит особенно остро. Мэрия города много лет обращалась с этим вопросом во многие инстанции, так как река - это федеральная собственность, но ответа так и не получила.

- Драматизировать не стоит. Я смотрел сюжет о том, что творится на реке Печора. К сожалению, это массовая тенденция, реки мелеют, - признался градоначальник. - Что делать дальше, мы узнаем после ответа специалистов.

Руководитель управления ГО и ЧС столицы Коми Олег Атаманюк рассказал, что угроза сесть на мель в местечке Алешино до сих пор сохраняется.

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