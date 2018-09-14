2018-09-14T13:17:06+03:00
Общество

Подведены предварительные итоги экспедиции по поиску йети в Коми: «Снежный человек существует»

В конце августа директор Международного центра Гоминологии Игорь Бурцев дал предварительные итоги экспедиции по поиску йети в Коми в сюжете на YouTube
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Кадр съемки Михаила СмирноваКадр съемки Михаила Смирнова
Изменить размер текста:

В конце августа директор Международного центра Гоминологии Игорь Бурцев дал предварительные итоги экспедиции по поиску йети в Коми в сюжете на YouTube. В нем он попытался ответить на вопрос, насколько вероятно существование снежного человека в республике.

Экспедиция исследователей снежного человека проходила в июле недалеко от села Чухлэм Сыктывдинского района Коми. Повод любителям йети собраться — неопознанное существо, которое попало в видеоловушку жителя Коми Михаила Смирнова. В итоге, московский эксперт и его коллеги из Коми провели в лесу несколько дней. Они нашли много необычных древесных конструкций, к созданию которых, по их мнению, может быть причастен снежный человек. Однако удача — снять яг морта на видео — им больше не улыбнулась.

- Съемку отправил исследователю йети Марлону Дэвису в США. Он обратил внимание на то, что характер движения существа идентичен биомеханике снежного человека в знаменитом фильме Патерсона. Существо движется плавно, то есть его тело не совершает вертикальных колебаний. Когда идет человек, то он переносит тело через прямую ногу, поэтому у него заметны вертикальные колебания. Я не могу сказать на 100% что в кадр попал не человек. Но моя уверенность составляет примерно 95% Таким образом, приходим к выводу, что в кадр попал снежный человек, - подвел предварительные итоги исследования Игорь Бурцев.

По словам Бурцева, снежный человек неуловим еще и потому, что обладают иррациональной способностью быть невидимым:

- В 2015 мы были в экспедиции в Московской области. Там поставили видеоловушку на авто, а сами в это время обустраивали лагерь. Вечером при просмотре материалов обнаружили, что в двух метрах от палатки находился темный силуэт. Но мы его не видели! - отметил исслелователь.

Единственное, о чем Игорь Бурцев жалеет, это о том, что исследователи не провели эксперимент, а именно не прошли в лесу у видеоловушки на том же расстоянии, на каком двигалось неопознанное существо. «Это бы сняло все сомнения о существования йети в Коми», - считает ученый.

Бурцев также отметил, что йети активны не только в Коми, но и в Архангельской, Костромской, Кировской и Ленинградской областях. «Если вы находитесь в лесу, то обращайте внимание на странные древесные или каменные конструкции. Если обнаружите нечто странное, то присылайте мне», - подытожил свою речь известный исследователь снежного человека в России.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ Игорь Бурцев.НОВЫЕ ДАННЫЕ О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ кандидат исторических наук, гоминолог, руководитель Международного Центра Гоминологии Игорь Дмитриевич Бурцев

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов