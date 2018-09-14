Подведены предварительные итоги экспедиции по поиску йети в Коми: «Снежный человек существует»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-14T13:17:06+03:00

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В конце августа директор Международного центра Гоминологии Игорь Бурцев дал предварительные итоги экспедиции по поиску йети в Коми в сюжете на YouTube. В нем он попытался ответить на вопрос, насколько вероятно существование снежного человека в республике.

Экспедиция исследователей снежного человека проходила в июле недалеко от села Чухлэм Сыктывдинского района Коми. Повод любителям йети собраться — неопознанное существо, которое попало в видеоловушку жителя Коми Михаила Смирнова. В итоге, московский эксперт и его коллеги из Коми провели в лесу несколько дней. Они нашли много необычных древесных конструкций, к созданию которых, по их мнению, может быть причастен снежный человек. Однако удача — снять яг морта на видео — им больше не улыбнулась.

- Съемку отправил исследователю йети Марлону Дэвису в США. Он обратил внимание на то, что характер движения существа идентичен биомеханике снежного человека в знаменитом фильме Патерсона. Существо движется плавно, то есть его тело не совершает вертикальных колебаний. Когда идет человек, то он переносит тело через прямую ногу, поэтому у него заметны вертикальные колебания. Я не могу сказать на 100% что в кадр попал не человек. Но моя уверенность составляет примерно 95% Таким образом, приходим к выводу, что в кадр попал снежный человек, - подвел предварительные итоги исследования Игорь Бурцев.

По словам Бурцева, снежный человек неуловим еще и потому, что обладают иррациональной способностью быть невидимым:

- В 2015 мы были в экспедиции в Московской области. Там поставили видеоловушку на авто, а сами в это время обустраивали лагерь. Вечером при просмотре материалов обнаружили, что в двух метрах от палатки находился темный силуэт. Но мы его не видели! - отметил исслелователь.

Единственное, о чем Игорь Бурцев жалеет, это о том, что исследователи не провели эксперимент, а именно не прошли в лесу у видеоловушки на том же расстоянии, на каком двигалось неопознанное существо. «Это бы сняло все сомнения о существования йети в Коми», - считает ученый.

Бурцев также отметил, что йети активны не только в Коми, но и в Архангельской, Костромской, Кировской и Ленинградской областях. «Если вы находитесь в лесу, то обращайте внимание на странные древесные или каменные конструкции. Если обнаружите нечто странное, то присылайте мне», - подытожил свою речь известный исследователь снежного человека в России.