Стало известно, когда выйдет первый выпуск "Орла и решки" с воркутинцем в роли ведущего

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-15T13:35:20+03:00

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Уже в этот понедельник зрители телеканала «Пятница» смогут увидеть нового ведущего телепередачи «Орел и решка». Напомним, что этим счастливчиком стал воркутинец Евсей Ковалев, у которого уже есть немалый опыт путешествий по миру.

Первые выпуски трэвел-шоу с Евсеем будут посвящены Лазурному берегу.

- Это курортная часть побережья, которая охватывает сразу несколько стран - Францию, Монако и Италию. Но в любой его части Лазурный берег одинаково чудесный. А по названию легко догадаться, какая вода его омывает - светящаяся и лазурная, усыпанная островками белоснежных яхт, - анонсирует выпуск телеканал «Пятница».

Напомним, что уже известно, что Евсей в качестве ведущего популярного шоу побывал в Индии и Монголии. А на днях путешественник выложил в Instagram фото из Грузии.

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