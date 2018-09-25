2018-09-25T14:42:57+03:00
Общество

Общественные советы Воркуты, Максаковки и Ыба получили признание на федеральном уровне

Работу общественников оценивалась членами Общественной палаты России
Алиса КОЗЛОВА
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В Воркуте действует один из самых активных в России общественных советов. Фото: источник yandex.ruВ Воркуте действует один из самых активных в России общественных советов. Фото: источник yandex.ru
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Город Воркута, поселок Максаковка и село Ыб победили в престижном конкурсе муниципальных общественных палат (советов) Северо-Западного федерального округа. Действующие на данных территориях общественные советы были отмечены дипломами на всероссийском форуме активных граждан "Сообщество", который проходил 19 и 20 сентября в Калининграде. Об итогах конкурса, проходившего в рамках форума, сегодня на пресс-конференции рассказала председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева, а также члены Общественной палаты Коми Дмитрий Сизев и Анна Чуракова.

Из Коми на конкурс были отправлены четыре заявки - из Воркуты, Усинска, села Ыб и поселка городского типа Максаковка. Победу одержали Воркута, Ыб и Максаковка - местные общественные советы получили высокую оценку участников форума. Отметим, что деятельность общественников оценивали члены Общественной палаты России, а также представители. В работе форума приняли участие около 3 тысяч человек, ну а его награды оспаривали свыше 100 населенных пунктов.

Такие дипломы получили только три общественных совета из Коми. Фото: группа "Общественный совет Воркуты" в соцсети "Вконтакте" Фото: vk.com

Такие дипломы получили только три общественных совета из Коми. Фото: группа "Общественный совет Воркуты" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

- В Воркуте сложился отличный общественный совет, который работает в тесном сотрудничестве с мэром города. Я знаю, что Игорь Гурьев по возможности старается прийти на заседание совета, выслушивает предложения горожан, обсуждает варианты решения городских проблем, - рассказала о работе воркутинского общественного совета Галина Киселева, председатель Общественной палаты Коми.

По ее словам, очень непросто складывалось сотрудничество между администрацией Сыктывкара и общественниками Максаковки.

- Давайте говорить о том, что мэрия вообще была против создания совета в Максаковке, ведь свой общественный совет действует уже по всему Сыктывкару. Но жители Максаковки смогли настоять на своем и с большим энтузиазмом взялись за общественную деятельность. За два года своего существования совет сумел выстроить конструктивный диалог с администрацией города, доказал эффективность своей работы, - подчеркнула Галина Киселева.

Село Ыб, по словам Анны Чураковой, добилось невозможного: местные общественники включили собственный туристический маршрут в программу финно-угорского этнопарка

- В Ыбу был целый клубок проблем, в том числе, безработица. Местное население связывало свои надежды с трудоустройством в этнопарке. И благодаря туристическому маршруту общественников, эту проблему хотя бы частично, но удалось решить, поскольку маршрут проходит через частные дома жителей села, - пояснила Анна Чуракова.

Говоря о значимости дипломов, Анна Чуракова подчеркнула, что эти награды достались единицам. Деятельность общественных советов оценивалась на федеральном уровне.

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