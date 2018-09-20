Константин Ромаданов будет допрошен по делу Елены Шабаршиной по видеоконференц связи

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-19T23:03:08+03:00

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Вчера в Сыктывкарском городском суде прошло очередное заседание по делу бывшего председателя Избиркома Коми Елены Шабаршиной. Было допрошено несколько свидетелей со стороны защиты. Правда, услышать показания Константина Ромаданова (ранее на даче его показаний настояла также сторона защиты) не удалось. Поэтому было назначено новое заседание, на котором с экс-зампредседателя республиканского правительства допросят по видеоконференц связи. Вместе с ним будет допрошен и бывший глава региона — Вячеслав Гайзер.

На это заседание в качестве свидетелей пригласили членов республиканских отделений партий ЛДПР и «Справедливая Россия», а также бывших членов Избирательной комиссии. Подозреваемая продолжила линию защиты, взятую ранее. Несколько вопросов Елена Шабаршина задала действующему члену местного отделения партии «Справедливая Россия» Алексею Каневу.

Первые вопросы касались порядка выдвижения членов во время выборов. Свидетель разъяснил, что все процедуры в их партии проходит по букве устава и закона, и список кандидатов ни с кем из эшелонов власти республики не согласовывался.

Темой следующего вопроса стала доступность информации при выдвижении кандидатов:

— Какие мероприятия, связанные с выдвижением, вы проводили? Они были открытые или закрытые? Кого туда приглашали?

В случаях, связанных с выдвижением на республиканские выборы, проводились конференции. Это открытые, публичные мероприятия. Мы обязаны при выдвижении приглашать представителей Избиркома и уведомлять Министерство юстиции. Также на «местном» уровне приглашались журналисты, члены территориальной избирательной комиссии. Информация о конференции, с указанием кандидатов, публиковалась на сайтах СМИ и на сайте партии.

После Елена Шабаршина перешла на круг вопросов, связанных с бывшим первым заместителем главы Коми Алексеем Черновым:

— Знаете ли вы бывшего заместителя главы РК Чернова Алексея Леонидовича? Знакомы ли вы с ним лично, общались?

— Да, знаю. Лично я встречался с ним один раз. Это была встреча-знакомство, визит вежливости с моей стороны. Тогда решался вопрос об избрании меня руководителем регионального отделения партии, и я просто подошел, представился. Это был единственный контакт. Никаких его поручений я не выполнял.

Дальше выяснение переключилось на тему нарушений:

— В Избирательной комиссии отношение ко всем партиям было одинаковым?

У нас с представителями Избиркома были нормальные, рабочие отношения. Они не давали преимущества ни одной партии.

— В Избирательной комиссии никто не заполнял за вас листы поддержки на выборах Главы РК, когда от вас баллотировался Величко [Илья]?

— Нет, — ответил свидетель.

Дальнейшие расспросы были сосредоточены на степени доступности информации о предварительных итогах голосования. Ответы, даваемые свидетелем, дали понять, что при необходимости узнать предварительные итоги голосования было довольно просто.

Таким образом, прошли почти все допросы свидетелей. Вопросы повторялись раз за разом. Правда, были заданы и несколько «частных» вопросов: так, бывший член «Единой России» опроверг слова депутата КПРФ Олега Михайлова о том, что коммунистов заставляли согласовывать списки своих кандидатов с действующей властью.

После того, как были опрошены все свидетели, судья объявил, что допрос Вячеслава Гайзера и Константина Ромаданова был отложен из-за невозможности их доставки в зал суда (оба подсудимых сейчас находятся в Москве). В октябре состоится новое заседание, на котором фигурантам "дела Гайзера" зададут вопросы по видеоконференц связи.

Напомним, что Елена Шабаршина обвиняется в получении взяток от Алексея Чернова. По данным следствия, бывший зампредседателя правительства регулярно передавал обвиняемой откаты за информацию о ходе избирательных компаний, поступающих жалобах и не только. Общая сумма взятки, вменяемой ей в вину, составила 6 миллионов 680 тысяч рублей.