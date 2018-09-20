Парламент Коми отказался пересматривать пенсионный вопрос

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-20T11:17:59+03:00

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Первое заседание осенней сессии Госсовета Коми началось с дебатов, причиной которых стала пенсионная реформа.

Депутат-коммунист Олег Михайлов напомнил, что от парламента республики решение о повышении пенсионного возраста принимал президиум органа законодательной власти. Это было в июле текущего года. Решение президиума ушло в Госдуму России.

- Народ крайне негативно воспринял планы правительства повысить пенсионный возраст. По республике прокатилась волны протеста. Митинги проходили в Ухте, Воркуте, Усть-Цильме, Жешарте, Усинке. Да практически в большинстве городов и районов Коми. Акции протеста проводила федерация профсоюзов, КПРФ и другие партии. Очевидно, что народ не поддерживает пенсионную реформу, - заявил Олег Михайлов и предложил внести в повестку дня решение президиума и дать возможность всем депутатам проголосовать по поводу этого решения.

Коммунистов поддержала представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Саладина. Эссерка выдвинула свою инициативу: перенести рассмотрение проекта закона о пенсионно возрасте оленеводам и ветеранам труда.

- Эта норма коснется 20 человек в год, а у нас ежегодно выходит на пенсию около 10 тысяч человек. Давайте не будем пускать народу пыль в глаза. Тем более, что эта норма может быть будет закреплена на федеральном уровне. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса пока не будет принять федеральный закон, - с таким предложением к коллегам обратилась Татьяна Саладина.

Инициатива оппозиции не нашла поддержки в парламентском корпусе. Депутат от «Единой России» Геннадий Горбачев указал Михайлову на его нерасторопность:

- В регламенте Госсовета указан строк внесения законодательных инициатив: не ранее 30 дней и не позднее 60 дней. А господин Михайлов подал документ 17 сентября, - попытался урезонить коллегу депутат Горбачев.

В дебатах решил отметиться вице спикер Владимир Колосов.

- Вы еще посидите здесь два года, - напомнил о сроках депутатских полномочий заместитель Председателя Госсовета. - А пото новому созыву парламента придется решать этот вопрос. Мы не должны перекладывать больной вопрос на других людей.

Другой вице-спикер Александр Макаренко высказал свою позицию по поводу предложения депутата Саладиной:

- Мы говорим о льготах на уровне субъектов. Мы утверждаем льготы для наших граждан, тем самым мы даем посыл федеральным властям, - объяснил актуальность законопроекта господин Макаренко.

В итоге оба предложения были отклонены. Инициативу Михалова не поддержали 20 депутатов, а против заявления Саладиной проголосовали 17 парламентариев.