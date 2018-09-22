На митинге против пенсионной реформы членов Госсовета Коми «выкинули» в бочку стачки

СЕГОДНЯ 21:31 2018-09-22T22:13:55+03:00

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Скоро во втором чтении должны принять проект пенсионной реформы, но волна недовольства этой законодательной мерой и не думает падать: сегодня в Мичуринском парке прошел митинг против пенсионной реформы, инициированный партией КПРФ. Люди протестовали не только против повышения пенсионного возраста: на акции задели все больные точки — повышение цен на бензин, строительство мусорного полигона в Урдоме, оптимизацию и другие острые темы.

Вспомнили и про злополучное строительство мусорного полигона в УрдомеФото: Дарья ЮДИНА

Акция началась громко: речи общественников перемежались стихотворными выступлениями и барабанными вставками. Первой затронули тему поднятия цен на бензин:

— Я, от лица сообщества таксистов Сыктывкара, хотел затронуть болезненную для нас тему — цены на бензин. Для Республики Коми, где добывается и производится топливо, позорно быть лидером по дороговизне бензина и дизельного топлива. С такими ресурсами республика выживает! С поднятием цен на топливо вырастут цена на все: на продукты, на ЖКХ. Один из выходов из сложившейся ситуации — создание своей национальной нефтегазовой компании. Такая компания в Коми — пополнение регионального бюджета, новые рабочие места, здоровая конкуренция на рынке. Самое главное то, что в этом случае мы сами будем владеть богатствами нашей республики, — предложил председатель сыктывкарского общества таксистов Ренат Хамадиев.

На митинг пришли и семьямиФото: Дарья ЮДИНА

Нашлось, что сказать и молодому поколению, представителей, которых было немало на митинге:

— Экономика у нас страдает? У нас правительство в мозгах страдает! Пусть оптимизируют себе мозги, раз не могут дойти до нормальных реформ! Надо искать деньги не в карманах пенсионеров, не в карманах рабочих, а в карманах тех, кто сосет у нас нефть и газ! — заявил член Российского коммунистического союза молодежи Николай Удоратин.

Выступление Николая Удоратина было очень эмоциональнымФото: Дарья ЮДИНА

Участники митинга реагировали на выступления выкриками. Многие держали в руках флаги КПРФ и государственный флаг республики.

В Мичуринский парк пришли все поколенияФото: Дарья ЮДИНА

Другие выставили вперед лозунги: «Я — Приморье» (намек на неразбериху с выборами в Поморье), «Налоги — в регион», «Кто начинает срок с поборов, тот кончит, встав на эшафот». В толпе раздавали номера газеты «Трудовая Россия», которые охотно принимались.

Многие держали в руках красно-белые листочки с лозунгамиФото: Дарья ЮДИНА

Было много активистов, обратившихся к узким темам. Станислав Штралер призвал собравшихся приходить в администрацию города и голосовать против точечной застройки в местечке Кочпон-Чит. Секретарь Коми Республиканского отделения КПРФ Болеслав Скроцкий высмеял чиновников, половину заседания обсуждавших возможность стирать ночью:

— Мы знаем, что республика у нас в огне: закрываются города, села. У нас вымирает население, кладбища растут как грибы. При этом возникает парадоксальная ситуация: из наших карманов вынимают почти миллион рублей. И вроде бы депутатам Государственного совета Коми надо бы встрепенуться: давайте примем нормальное решение! А что же они вчера так бурно обсуждали? Очень важный для республики закон — закон о тишине. Оказывается, мы не имеем права постирать вещи и пылесосить в ночное время. Вот оказывается нам, о чем нужно думать! — с сарказмом вещал коммунист.

Болеслав Скроцкий иронизировал над депутатами Госсовета КомиФото: Дарья ЮДИНА

Первый секретарь сыктывкарского отделения партии РОТ Фронт Максим Туманов сказал, что вернуть себе власть народ сможет решительными действиями: нужно перестать работать и производить продукцию — чиновников это вынудит схватиться за головы. После него на импровизированную сцену вышел член избирательной комиссии от КПРФ Коми Андрей Никулин, который требовал роспуска Госсовета Коми и отставки главы региона Сергея Гапликова.

В качестве "пауз" звучали барабаныФото: Дарья ЮДИНА

Активист Виктор Вишневецкий напомнил всем о строительстве мусорного полигона в Урдоме:

— Север — для жизни, а не для помойки! Москва должна хранить и перерабатывать свой мусор у себя! Но где наши республиканские власти? Где они? Они только в «ВКонтакте» могут написать, что они знают про данную проблему. Они не поднимают главные вопросы, которые задевают жителей. Может эти чиновники нас не представляют? — вопрошал помощник депутата.

Виктор Вишневецкий ругал чиновников за игнорирование важных проблемФото: Дарья ЮДИНА

В завершение депутат от партии КПРФ Олег Михайлов зачитал проект резолюции:

— Мы требуем от депутатов Государственной Думы отклонить закон о повышении пенсионного возраста во втором чтении. Распустить Госсовет Коми, как не отражающий интересов жителей. Отправить обанкротившееся правительство единоросса Медведева в отставку! Принять поправки в налоговый кодекс и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Прекратить незаконную стройку мусорного полигона на станции Шиес. И все вместе мы выражаем недоверие партии «Единая Россия», — зачитал Олег Михайлов пункты резолюции.

Последним с речью выступил Олег МихайловФото: Дарья ЮДИНА

Последним аккордом прозвучали остросоциальные стихотворения. В завершение митинга его участники, державшие в руках таблички с портретами членов Государственного совета республики, отправили «чиновников» в бочку, ставшую уже символом республиканской стачки. Пожилая женщина, с удовольствием наблюдавшая за процессом, предложила отнести «мусорку» к зданию Госсовета.

На митинг звучали стихотворенияФото: Дарья ЮДИНА

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