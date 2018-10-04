Суд по делу Гайзера: эксперты доказали, что приватизация «Птицефабрики Зеленецкой» была нецелесообразна и незаконна

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-04T11:42:48+03:00

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В Замоскворецком суде по «делу Гайзера» по ходатайству стороны защиты допрашиваются свидетели, чьи показания призваны опровергнуть или подтвердить выводы судебно-экономической экспертизы деятельности ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которые легли в основу обвинения фигурантов в организации преступного сообщества.

Что показала экспертиза?

В суде огласили результаты комплексной судебно-экономической экспертизы деятельности ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», проведенной привлеченными следствием экспертами.

Проводившая экспертизу комиссия пришла к выводу, что создание и деятельность фонда не отвечали интересам общества и государства.

«Управляющими фонда не была достигнута ни одна из поставленных целей инвестиций и государственного регулирования. За время работы в фонд не было привлечено ни одного частного инвестора, ни один дополнительный выпуск акций не был допущен к обращению на рынок ценных бумаг. Последовательная передача контроля над прибыльными предприятиями, рентабельными производствами и доходными бизнес-процессами с участием офшорных компаний не стимулировала инвестиционную активность в регионе», - говорится в заключении.

По мнению экспертов, фонд создавался в интересах должностных лиц. «Управляющими фонда был создан инструмент для реализации экономических договорных схем», - указывают эксперты. Государственное обвинение считает эти схемы мошенническими. Подсудимым вменяется хищение путем мошенничества 100% акций Зеленецкой птицефабрики стоимостью 3,34 млрд руб., недополученных государством дивидендов «Зеленецкой» на сумму 1,4 млрд руб., а также приобретение фондом по завышенной на 67 млн руб. цене доли ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» («СПК»), передает БНК.

Куда уходили деньги?

Как отмечает комиссия, часть бюджетных денег, полученных в оплату уставного капитала, направлялась фондом на необоснованные вложения — покупку векселей и долей или на учреждение предприятий, цель которых не раскрыта с точки зрения интересов фонда.

К таким вложениям эксперты отнесли покупку за 100 млн руб. доли в компании «Югор» у матери Александра Зарубина Татьяны Улыбиной и покупку доли ООО «СПК» за 268 млн руб., при том, что комбинат на тот момент был должен фонду 457 млн по векселям.

По организационно-правовой форме фонд был акционерным обществом, то есть коммерческим предприятием. 100% акций фонда принадлежали Республике Коми. При этом наличие в названии слова «фонд» предполагало некоммерческий статус организации.

Руководством фонда совершались сделки, направленные на решение социальных задач, что приводило к снижению стоимости акций общества. Так, бюджетные деньги, выделенные для внесения в уставной капитал фонда, тут же направлялись на покупку бывших в употреблении пассажирских вагонов (100 млн руб.) и рейсового автобуса (103 млн руб.), на реконструкцию помещения бывшего профилактория «Аэрофлот» для размещения в нем пансионата. Согласно выводам экспертов, финансирование социальных проектов через коммерческую структуру является экономически неоправданным. Разумнее было траты на эти цели финансировать напрямую из бюджета по системе госзакупок и господрядов.

В республиканском бюджете на 2011 год были предусмотрены ассигнования на социально значимые программы, которые незаконно были перенаправлены на приобретение акций фонда в сумме 450 млн руб. Тем самым правительство Коми нарушило бюджетное обязательство.

Неоправданные вложения

В экспертизе говорится о решении совета директоров фонда от 15 октября 2010 года о поручении гендиректору Игорю Кудинову изыскать 3 млн руб. на благотворительные цели - приобретение квартиры многократному чемпиону мира и Европы пловцу Александру Сухорукову путем перечисления денег на его расчетный счет. При этом источник средств в решении совета не указан.

Интересы фонда оказались в подчиненном положении интересам должностных лиц государственных органов, которые участвовали в управлении акционерного общества от имени его единственного акционера — государства.

Управляющие фондом совершали неразумные действия: финансировали за счет имущества фонда, сформированного из госимущества, необеспеченные вексельные обязательства «СПК», приобретали по завышенной цене акции сыктывкарских молокозавода и хлебокомбината.

В экспертизе указывается, что отчеты об оценке акций сыктывкарских молокозавода и хлебокомбината, проведенные в декабре 2009 и январе 2010 года, составлены с нарушением закона об оценочной деятельности, которые привели к завышению оценки рыночной стоимости акций.

Управляющие фонда не допускали продажи акций ни одному акционеру, кроме как государству. Тем самым они исключали возможность рыночной оценки акций фонда.

В результате реализации договорных схем в балансе фонда отражалась ложная интерпретация проведенных операций. Это создало объективные трудности для контроля деятельности и получения объективной информации об имущественном состоянии акционерного общества.

Эксперты отметили недостоверность учета и отчетности хозяйственной деятельности фонда в части отражения невозвратных расходов, вложений в денежные займы и векселя ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат». Вложения фонда в «СПК» эксперты признали полностью неоправданными.

Про приватизацию птицефабрики

В экспертизе сделан вывод, что благодаря фонду центр принятия решений о расходовании бюджетных средств был вынесен за пределы государственных институтов, к ведению которых должны быть отнесены эти вопросы — Госсовет Коми, профильные комитеты.

Изучив штатное расписание фонда, эксперты пришли к выводу об отсутствии специалистов, которые могли бы профессионально заниматься привлечением инвестиций в экономику республики Коми. Несмотря на существенный актив, который был передан Республикой Коми в управление фонду - на 1 сентября 2009 года - 4,5 млрд руб., на 22 декабря 2014 года — 7 млрд руб. - в штатном расписании фонда долгое время отсутствовало подразделение, которое непосредственно занимается инвестициями. В 2014 году такое подразделение в фонде появилось. Оно состояло из трех человек с заработной платой 22 тыс. руб. По мнению экспертов, они не могли эффективно заниматься вопросами инвестиций, управлять рисками и, скорее всего, исполняли чисто оформительские функции.

Эксперты пришли к выводу, что приватизация ГУП РК «Птицефабрика Зеленецкая» была нецелесообразна и неправомерна. В заключении указывается, что при приватизации имели место участие номинальных сторон и неправомерность в использовании управленческих полномочий. Комиссия отметила, что не может считать установленным фактом инвентаризацию на птицефабрике. Передача акций Зеленецкой птицефабрики в собственность фонда в обмен на акции этого акционерного общества было, по мнению экспертов, экономически не оправдана.

На одном из последних заседаний суда был допрошен Сергей Гарезин, который долгое время возглавлял отдел по работе с государственными организациями республиканского агентства по управлению имуществом.

Свидетель показал, что в середине 2000-х годов в республике существовало множество государственных предприятий. От отдела руководство министерства финансов, которое курировало агентство, требовало сократить количество ГУПов, чтобы привлечь частные инвестиции. Возглавляемый Гарезиным отдел занимался составлением списков государственных предприятий, которые необходимо включить в план приватизации.

По словам свидетеля, после приватизации Зеленецкая птицефабрика провела модернизацию и на сегодняшний день является одной из лучших птицефабрик не только в России, но и в Европе.

В суде была допрошена Наталья Головкина, сотрудница ЗАО «Оценочно-риэлторский дом» - компании, которой фактически руководила подсудимая Наталья Моторина. Головкина в начале 2010 года готовила оценку акций «Зеленецкой птицефабрики». Свидетель тогда оценила акции птицефабрики в 1,08 млрд руб. По словам Головкиной, при подготовке оценки никаких указаний на занижение оценки акций от Моториной она не получала, объективно оценив компанию.

Отметим, что в судебно-экономической экспертизе указывается, что рыночная стоимость 100% акций птицефабрики на 31 декабря 2011 года составляла 3,346 млрд руб.