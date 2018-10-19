Глас вопиющего в Шиесе: лишь один депутат был против одобрения «экотехнопарка»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-19T16:31:24+03:00

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Вчера в правительстве Архангельской области прошло заседание рабочей группы по поводу строительства мусорного полигона рядом с поселком Урдома. Проект был одобрен и получил громкое название — экотехнопарк «Шиес». Единственным чиновником, высказавшимся против придания строительству статуса приоритетного инвестиционного проекта, стал Сергей Антуфьев — председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, уполномоченный представитель архангельского профсоюза среднего и малого бизнеса. Видео с его речью появилась в паблике «За чистый край».

Сергей Антуфьев. Фото из открытых источников

— Без экологической экспертизы мы, наверно, сегодня ничего принимать должны. Такие проекты должны включать в себя глубокую стопроцентную переработку. То, что Москва будет сортировать какие-то виды отходов и перерабатывать дальше, — это здорово. Но здесь вообще ни слова не говорится о том, что мы будем делать с этим мусором. Я вчера посмотрел: подгузники разлагаются 500 лет. Через 30 лет пленка разъедется, москвичи уедут — что мы с вами делать будем? Сегодня придавать этому проекту статус приоритетного мы не должны — это станет экологическим преступлением для Архангельской области. Ленский район получает бомбу замедленного действия. Коллеги, я вообще призываю: если дальше такое силовое продавливание пойдет, то мы можем поступить также как и масса других регионов — принять областной закон о запрещении утилизации ТБО из других регионов, — призвал Сергей Антуфьев.

Напоминаем, что проект уже одобрен: через полтора года на станции Шиес будут запущены в действие инновационные и экологически безопасные инфраструктуры для утилизации твердых коммунальных отходов. Под «парк» уже вырубили несколько гектаров леса, там прокладывают ЛЭП. Протест местных жителей и возмущение жителей Коми (полигон будет находиться в 90 километрах от границы с республикой) не заставило чиновников отказаться от инвестиций в 11 миллиардов.