Глас вопиющего в Шиесе: лишь один депутат был против одобрения «экотехнопарка»
Вчера в правительстве Архангельской области прошло заседание рабочей группы по поводу строительства мусорного полигона рядом с поселком Урдома. Проект был одобрен и получил громкое название — экотехнопарк «Шиес». Единственным чиновником, высказавшимся против придания строительству статуса приоритетного инвестиционного проекта, стал Сергей Антуфьев — председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ, уполномоченный представитель архангельского профсоюза среднего и малого бизнеса. Видео с его речью появилась в паблике «За чистый край».
Сергей Антуфьев. Фото из открытых источников
— Без экологической экспертизы мы, наверно, сегодня ничего принимать должны. Такие проекты должны включать в себя глубокую стопроцентную переработку. То, что Москва будет сортировать какие-то виды отходов и перерабатывать дальше, — это здорово. Но здесь вообще ни слова не говорится о том, что мы будем делать с этим мусором. Я вчера посмотрел: подгузники разлагаются 500 лет. Через 30 лет пленка разъедется, москвичи уедут — что мы с вами делать будем? Сегодня придавать этому проекту статус приоритетного мы не должны — это станет экологическим преступлением для Архангельской области. Ленский район получает бомбу замедленного действия. Коллеги, я вообще призываю: если дальше такое силовое продавливание пойдет, то мы можем поступить также как и масса других регионов — принять областной закон о запрещении утилизации ТБО из других регионов, — призвал Сергей Антуфьев.
Напоминаем, что проект уже одобрен: через полтора года на станции Шиес будут запущены в действие инновационные и экологически безопасные инфраструктуры для утилизации твердых коммунальных отходов. Под «парк» уже вырубили несколько гектаров леса, там прокладывают ЛЭП. Протест местных жителей и возмущение жителей Коми (полигон будет находиться в 90 километрах от границы с республикой) не заставило чиновников отказаться от инвестиций в 11 миллиардов.
Экологическое преступление для Архангельской области. Сергей Антуфьев.Респект, Сергею Антуфьеву. Единственным, кто сегодня выступил против придания свалке московских отходов статуса приоритетного инвестпроекта был руководитель региональной Опоры России Сергей Антуфьев. Он сказал, что это может стать экологическим преступлением для Архангельской области, а также бомбой замедленного действия. Все остальные обреченно отмалчивались, а представителю депутатского корпуса Ленского района и вообще не дали слова. *************************************** Промолчал, значит согласился !!! Вступайте в группу https://vk.com/zacistijkrai Делись информацией с друзьями. Делай репост. #ЗаЧистыйКрай #ЗаЧистыйСевер #ЗаЧистыйРайон #ЗаЧистыйШиес #МыПротивСвалкивШиесе #НАВ #Сыктывкар #КОМИ #РК #NoPasar n #АрхангельскаяОбласть #СводкиШиеса