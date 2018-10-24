Глава Мадмаса: «Люди простояли всю ночь возле грузовиков»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-24T12:49:58+03:00

Жители Коми поселка не хотят, чтобы по их дороге возили песок на станцию Шиес

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Жители поселка Мадмас всю ночь дежурили возле КамАЗов, которые должны были доставить песок на станцию Шиес. Напомним, поздно вечером 22 октября жители усть-вымского поселка Мадмас перекрыли дорогу большегрузам, которые везли песок для будущего экотехнопарка под отходы из Московской области. В итоге водители КамАЗов оставили свои машины в полукилометре от поселка.

Глава Мадмаса Сергей Каргин рассказал «КП-Коми», как сейчас обстоит ситуация в поселке и чего хотят добиться местные жители своими действиями. Он подчеркнул, что администрация не согласна с многочисленными формулировками в соцсетях, что люди "перекрыли дорогу".

- Люди подошли, поговорили с водителями и сказали, что, ребята, не правильно вы ездите. Ехать вам сюда не надо, - передает мнение народа Сергей Каргин. - Так что мы не согласны с формулировкой, что они «перекрыли дорогу».

Фото: сообщество "Урдома Online"

Сегодня у жителей Мадмаса есть два требования к подрядчику, который перевозит песок через их земли. Во-первых, привести в нормативное состояние дороги, которые оказались полностью разрушенными после проезда тяжелогрузов. Во-вторых, чтобы техника не работала ночью, так как «шум от машин такой, будто с пушки палят».

Сергей Каргин добавил, что по его информации, сейчас недалеко от поселка стоят четыре машины. Вчера поздно вечером водители оставили свой транспорт и куда-то ушли.

- Люди до сих пор стоят и дежурят. Они простояли всю ночь возле грузовиков. У полиции к ним нет пока никаких претензий, они ничего на нарушают, - подчеркнул глава поселка.

Ситуация осложняется те, что подрядчик, который отвечает за перевоз песка, никак не контактирует с администрацией Мадмаса и не рассказывает, как он намерен восстановить дорогу.

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