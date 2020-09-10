Сыктывкарская школьница, пережившая ДТП, учит младшеклассников ПДД

Скриншот из видео

Телеканал НТВ снял сюжет о сыктывкарской школьнице Арине Вавиловой. Восьмиклассница пережила ДТП и теперь учит младшеклассников правилам дорожного движения.

Два года назад Арина попала под машину: водитель, сдавая назад, не заметил девочку. Месяц она провела в больнице, еще два месяца не могла вставать. На реабилитацию ушел год. Арина поправилась и решила рассказать другим детям о важности правил на дороге.

Сейчас она приходит к школьникам помладше и обучает их ПДД. Арина организовывает квесты и викторины, а дети играючи и весело запоминают правила.

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