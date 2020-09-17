Коронавирус в Коми 17 сентября 2020: 69 новых случаев заражения

В Коми коронавирусом заболели еще 69 человек
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал обновленные данные по распространению COVID-19 в стране. В России количество заболевших увеличилось на 5762 человека, в Коми на 69 человек. Всего с начала пандемии в республике выявили 7292 случая заражения.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Выздоровели еще 67 человек. Всего от коронавируса в Коми вылечились 6273 человека. Количество летальных исходов увеличилось на один. Всего в регионе умерли 93 пациента с COVID-19.
Напомним, что врио главы региона Владимир Уйба призвал жителей республики соблюдать антикоронавирусные меры безопасности, чтобы не допустить значительного роста уровня заболеваемости.
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