Жители Коми могут добиться рассмотрения вопроса строительства свалки в Шиесе на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-25T12:32:06+03:00

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Жители Архангельской области продолжают бороться за то, чтобы в их крае не появился мусорный полигон для отходов из Московской области. Внимание к ситуации привлекается разными способами: митинги, бойкотирование проезда большегрузов. Всех неравнодушных просят перейти на сайт «Российской общественной инициативы» и проголосовать за то, чтобы Архангельская областьне превратилась в большую мусорную свалку.

- Многие уверены, что готовится большая свалка на Севере, и мусор, завезенный железнодорожными составами, навечно останется здесь. Местные жители и жители из соседней республики Коми обеспокоены за экологию и свое здоровье, они не могут понять, почему для возведения объекта выбрали болотистое место на возвышенности. В дальнейшем все эти нечистоты будут отравлять все близлежащие, тем самым сегодняшние чистейшие природные места будут уничтожены московскими отходами, - говорится в петиции.

Авторы подчеркивают, что при запрете строительства данного полигона неподалеку от жд станции Шиес останется сохранённой и нетронутой местная природная среда. Не будут загрязняться реки, озера, болота и леса. Отходы из Москвы необходимо глубоко перерабатывать на местах их производства, с последующим производством различного ассортимента возможной вторичной продукции.

На данный момент петицию подписали 4065 человек. Для рассмотрения решения на федеральном уровне осталось 95 935 голосов. Проголосовать можно до 27 сентября 2019 года. Если инициатива наберет необходимое количество голосов, то она автоматически отправится на обсуждение общественной комиссии Архангельской области, в которую входят депутаты, члены общественных палат и представители общественных объединений. В течение двух месяцев они должны подготовить экспертное заключение.

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