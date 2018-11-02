В Коми батюшка освятил новый участок дороги из люка «Лексуса»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-02T14:12:07+03:00

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В Коми священник освятил новый 40-километровый участок дороги Сыктывкар — Нарьян-Мар Коми из люка «Лексуса». Это стало предметом неодобрения и шуток обитателей соцсетей. По словам владыки Питирима освящение дорог и предприятий Коми – устоявшаяся практика сотрудничества церкви и государства. Кроме того, топовая машина принадлежит не духовенству, а строителям дороги.

45-километровый участок дороги Ираель – Каджером (45,62 километра) торжественно открыли во вторник, 30 октября. В торжественной церемонии участвовал архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Как сообщает «Республика», он освятил дорогу в районе соединения двух участков – того, что реконструировали в прошлом году, и того, что достроили в нынешнем, и спел «Многая лета» сотрудникам «Автобана». После чего один из сопровождавших его священников отправился в машине с открытым люком святить построенный участок на всем его протяжении. Общая длина реконструированного участка трассы составляет 45,6 километров.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим отметил «Комсомольской правде в Коми», что освещение дороги – это постоянный вид сотрудничества государства и церкви. О насмешках по поводу топовой иномарки, из люка которой священник освятил новый участок дороги, владыка не в курсе. Он отметил, что машину духовенству предоставила принимающая сторона. «Это же машина не наша, ее нам дали. Нам совершенно без разницы, на каком авто проехать, чтобы освятить дорогу», - отметил архиепископ. По словам Питирима, духовенство в Коми освещает не только дороги, но и предприятия Коми.

- Я освящал со священниками выльгортскую прицефабрику, когда компьютерную технику пустили на переработку яйца в упаковку и выпуск на продажу. Также освящали ноу-хау на фермах Коми – компьютеры. Молимся о социальном успехе в Коми по просьбе предпринимателей. Мы освящали эту дорогу и думали, что на этом проект завершится, но, слава Богу, благодаря мудрой политике Главы Коми, строительство продолжится, контракт о сотрудничестве продлевается. Мы везде, как вдохновляющая сила, потому что без силы духа невозможна никакая деятельность ни в человеке, ни в семье, ни в государстве. Поэтому я считаю, что такого вида сотрудничество церкви с государством является духовно-нравственный опорой, - отметил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.