"У нас нет возможности возобновить тренировки", - известный воркутинский тренер Людмила Шаляпина прокомментировала закрытие бассейна

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-08T12:28:57+03:00

Спортивный комплекс до сих пор не обрел официального владельца. Фото:предоставлено администрацией МО ГО "Воркута"

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Представители легендарной тренерской династии Шаляпиных добиваются открытия спортивного комплекса "Цементник" в воркутинском поселке Цемзавод. Спортивный объект пустует уже не один месяц, а все потому, что здание до сих пор не обрело собственника. Власти Воркуты передали спортцентр воинской части 34575, но пока документы на право владения окончательно не оформлены.

- В сентябре и октябре бассейн стоял без отопления, мы боялись, что на фоне резких перепадов температуры здание начнет разрушаться. К счастью, недавно объект подключили к теплу, но у нас нет возможности возобновить тренировки, - описала ситуацию Людмила Шаляпина, заслуженный тренер России.

Бассейн передали воинской части. Фото:предоставлено администрацией МО ГО "Воркута"

Еще в прошлом году в плавательной школе "Цементника" занимались свыше 120 юных спортсменов. Здесь тренировались дети из поселка Северный и Цемзавод, отдельные дорожки предоставляли под уроки физкультуры для учеников Гимназии №3. А сейчас в тренировочный процесс включены только 30 пловцов. Альтернативной площадкой для тренировок является спорткомплекс "Арктика".

- У нас осталось два тренера - Денис и Надежда Шаляпина, но Денис постоянно на сборах, поэтому вся нагрузка легла на плечи его жены Надежды Шаляпиной. Ребят возят на тренировки на микроавтобусе, первые заплывы мы проводим в шесть утра, иначе ребята не успеют на занятия в школу, - рассказала о буднях плавательной школы Людмила Шаляпина.

Известный тренер уверена, что с закрытием "Цементника" был поставлен крест на традициях легендарной школы плавания, выпускавшей "на-гора" выдающихся спортсменов - чемпионов мира, олимпийских призеров, мастеров спорта международного класса.