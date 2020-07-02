2020-07-02T14:02:49+03:00
Общество

В Воркуте еще 14 человек заболели коронавирусом

Выздоровевших больше
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте сегодня выздоровевших больше чем заболевшихВ Воркуте сегодня выздоровевших больше чем заболевших
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Похоже, Воркута потихоньку выходит из коронавирусного тупика. Сегодня там количество выздоровевших превысило количество заболевших: 19 против 14.

Всего в заполярном городе выявлено 1288 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 492 человека, умерли десять человек.

Напомним, что республика сегодня тоже демонстрирует положительную динамику. В Коми от коронавируса выздоровел еще 51 человек, а заболели 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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