В Воркуте еще 14 человек заболели коронавирусом

Похоже, Воркута потихоньку выходит из коронавирусного тупика. Сегодня там количество выздоровевших превысило количество заболевших: 19 против 14.

Всего в заполярном городе выявлено 1288 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 492 человека, умерли десять человек.

Напомним, что республика сегодня тоже демонстрирует положительную динамику. В Коми от коронавируса выздоровел еще 51 человек, а заболели 50 человек.

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