Участник Первой мировой войны из Коми стал героем французского фильма

Про Первую мировую войну в России вспоминают намного реже, чем про Вторую. Но на этой странице истории наш народ оставил немало отпечатков: в 1916-1918 годах Россия отправила на помощь Франции и Греции Экспедиционный корпус. В числе солдатов этого корпуса был и наш земляк Иван Жижев. Вчера в Литературном музее имени И.А. Куратова прошел показ документального фильма, одним из героев которого стал житель республики.

Документальный фильм «Большая война. Четыре судьбы» был снят французами: режиссером стал Филипп Клод, а продюсером — Аннэт Гоурдон. Впервые он был показан по французскому телевидению и на фестивале документальных фильмов в Париже в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Показ фильма прошел в Литературном музееФото: Дарья ЮДИНА

В центре внимания киноленты — четыре участника Первой мировой войны: немец Вернер Дипман, француз Луи Блан, англичанин Хью Ричард Скарлет и россиянин Иван Жижев. Фильм построен на письмах главных героев: записи-свидетели показали, как надежды солдат на короткую войну рассыпались от столкновения с кровавой баней первого мирового побоища. Например, Вернер Дипман взял с собой в пекло боев фотоаппарат, планируя вернуться домой до Рождества. Во время одного из сражений ему раздробило руку, а осколок снаряда испортил фотоаппарат. Хью Ричард Скарлет вообще оставил дома жену, беременную первенцем. Вместо радостного рождения сына он наблюдал кометы гранат и рыл бесконечно траншеи.

Фотографии из архиваФото: Дарья ЮДИНА

Богатым источником для фильма стал архив, полученный от старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН, члена «Общества потомков участников Первой Мировой (Великой) войны 1914-1918 гг.» Бориса Морозова. Тетя ученого была падчерицей Ивана Жижева:

— Когда я начал собирать историю своей семьи, меня к себе пригласила двоюродная тетя. Она была падчерицей Ивана Жижева: «Иван Михайлович в кругосветном путешествии был, есть целый ящик фотографий». Кроме фотографий я нашел записи. Стал изучать архив, делать небольшие публикации, рассказал историк.

К участию в создании документального фильма Борис Морозов пришел не самыми короткими путями:

— Во Франции я занимался историей, поскольку напрямую связан с русской эмиграцией. Одна из веточек исследования протянулась к громкой фамилии — Андрею Мусину-Пушкину (прямому потомку собирателя, открывшего «Слово о полку Игореве»). Его жена имела обширную сеть знакомств: она и представила меня Аннет Гоурдон — продюсеру фильма. С этого и началось работа над ним.

Иван Жижев отправился на фронт после того, как закончил обучение в Вологде. Солдат из местечка Кируль был фельдшером. В состав Экспедиционного корпуса он попал, когда ему было всего 19 лет. В одном письме юноша делится впечатлениями от Парижа, который встретил его и его однополчан бодрой атмосферой праздника и красивыми девушками. После веселые письма сменились короткими описаниями «быта» войны: ранений товарищей и смерти.

Борис МорозовФото: Дарья ЮДИНА

В будущем Борис Морозов надеется, что интерес к Первой мировой войне в России вырастет:

— Я знаю, что в Сыктывкаре есть родственники Ивана Жижева. Этим можно очень много заниматься: даже история с возвращением корпуса в Россию очень сложная. Иван Жижев вернулся только через год после окончания Первой мировой войны, припыл в Архангельскую область, и его тут же мобилизовали в Красную армию: был начальником санитарного пункта в Котласе. Тетя вспоминала, что он гордился тем, что участвовал в четырех войнах: Первой мировой, Гражданской, советско-финской (в то время он уже был военным врачом). Также он прошел всю Великую Отечественную войну, закончил её в Берлине майором медицинской службы.

Часть полученного от тети архива Борис Морозов передал в Национальную российскую библиотеку в Санкт-Петербурге. Несколько фотографий он показал в Литературном музее имени Куратова.