ВГИК-ВГИК, УРА! Зрители Коми оценят фильмы студентов ВГИКа

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-07T15:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коми на 13 площадках пройдут показы второго этапа Международного кинофестиваля Всероссийского государственного института кинематографии. Кинопремьеры будут проходить в период с 10 по 15 ноября.

В первом туре принимали участие будущие кинорежиссеры, операторы, звукорежиссеры, художники по костюмам и другие – те, кто учатся в мастерских легендарного ВГИКа. В этом году вгиковцы представили на суд жюри 126 короткометражных игровых, документальных, телевизионных, анимационных фильмов и мультимедийных проектов. Это учебные, курсовые и дипломные работы. Во второй этап вышли 16 кинокартин - именно эти работы увидят зрители более двухсот городов России. Причем каждый зритель сможет проголосовать за понравившиеся фильмы. По результатам народного голосования авторам будут вручены специальные призы.

В Республике Коми посмотреть фестивальную программу можно будет с 10 по 15 ноября на 13 площадках: в Сыктывкаре (Октябрь,Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева, Колледж искусств Республики Коми, Юношеская библиотека Республики Коми), в Выльгорте (Сыктывдинская централизованная библиотечная система), в Воркуте (Централизованная библиотечная система), в Печоре (актовый зал Печорского речного училища), в Ухте в (Городской дворец культуры и Дом молодежи), в Нижнем Одесе (Дом культуры), в Сосногорске (Сосногорская межпоселенческая централизованная библиотечная система), в селе Кослан (Удорская централизованная библиотечная система), в селе Койгородок (Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система).

Точное расписание необходимо узнавать на перечисленных площадках. Вход на все кинопоказы свободный для зрителей старше 16 лет.