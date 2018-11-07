2018-11-07T15:58:12+03:00
Общество

ВГИК-ВГИК, УРА! Зрители Коми оценят фильмы студентов ВГИКа

В республике пройдет этап Международного кинофестиваля Всероссийского государственного института киноматографии
Алиса КОЗЛОВА
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Фото:www.espanarusa.comФото:www.espanarusa.com
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В Коми на 13 площадках пройдут показы второго этапа Международного кинофестиваля Всероссийского государственного института кинематографии. Кинопремьеры будут проходить в период с 10 по 15 ноября.

В первом туре принимали участие будущие кинорежиссеры, операторы, звукорежиссеры, художники по костюмам и другие – те, кто учатся в мастерских легендарного ВГИКа. В этом году вгиковцы представили на суд жюри 126 короткометражных игровых, документальных, телевизионных, анимационных фильмов и мультимедийных проектов. Это учебные, курсовые и дипломные работы. Во второй этап вышли 16 кинокартин - именно эти работы увидят зрители более двухсот городов России. Причем каждый зритель сможет проголосовать за понравившиеся фильмы. По результатам народного голосования авторам будут вручены специальные призы.

В Республике Коми посмотреть фестивальную программу можно будет с 10 по 15 ноября на 13 площадках: в Сыктывкаре (Октябрь,Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева, Колледж искусств Республики Коми, Юношеская библиотека Республики Коми), в Выльгорте (Сыктывдинская централизованная библиотечная система), в Воркуте (Централизованная библиотечная система), в Печоре (актовый зал Печорского речного училища), в Ухте в (Городской дворец культуры и Дом молодежи), в Нижнем Одесе (Дом культуры), в Сосногорске (Сосногорская межпоселенческая централизованная библиотечная система), в селе Кослан (Удорская централизованная библиотечная система), в селе Койгородок (Койгородская межпоселенческая централизованная библиотечная система).

Точное расписание необходимо узнавать на перечисленных площадках. Вход на все кинопоказы свободный для зрителей старше 16 лет.

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