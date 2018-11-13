«Только открылся, а уже куча жалоб». В Сыктывкаре в старинном доме появилась торговая точка федеральной сети

В Сыктывкаре 30 сентября закрылся легендарный продуктовый магазин «Столичный» на улице Ленина. На его месте после ремонта утром 12 ноября появилась торговая точка федеральной сети. Жильцы старинного дома продолжают выступать против соседства с магазином. Трещины в доме, шум и тараканы — результат деятельности новых собственников, считает председатель правления ТСН «ТСЖ Ленина 43» Алла Фролова.

12 ноября на месте продуктового магазина «Столичный» открыли очередную точку федеральной сети. Перед входной дверью красуется скромная вывеска, украшенная шарами. Внутри — светло, полки ломятся от продуктов. Ассортимент активно изучают покупатели, среди которых подавляющее большинство — пенсионеры.

Активные покупатели - пенсионерыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- По поводу открытия гремела музыка на всю улицу. Я даже позвонила в полицию, потому что на втором этаже у нас мучилась от шума пожилые люди. Зашла в магазин. Там пахнет резко и неприятно. Попросила жалобную книгу. В выдаче ее мне несколько раз отказали, ссылаясь на то, что еще не привезли, - отметила председатель правления ТСН «ТСЖ Ленина 43» Алла Фролова.Несмотря на то, что магазин работает всего сутки, он уже получил рекордное количество жалоб от местных жителей.

Горожане активно знакомятся с ассортиментом нового магазинаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам женщины, новые собственники нарушили много норм жилищного кодекса. В частности, у жильцов не спрашивали разрешения на установку кондиционеров и площадки для разгрузки-погрузки, несмотря на то, что это общедомовое имущество. Сыктывкарцы говорят, что после ремонта по дому пошли трещины, они боятся, что дом может обрушиться. Кроме того, в квартирах появились тараканы. Люди грешат, что и в этом виноват новый собственник.

Жильцы дома №43 продолжают писать жалобы на магазинФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Как отметили в управлении информации администрации столицы, магазин начал работу без заключения мэрии. Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг получил проектную документацию по объекту от собственника, но еще окончательно не согласовал нюансы. Он пока выдал устные рекомендации собственнику по оформлению фасада. Известно, что окончательное заключение по документации появится на днях.

Внутри - светло и довольно чистоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Пока только в устной форме было сделано указание на конкретный тон, который соответствует архитектурному облику города. Собственник ответил, что рекомендации они взяли на вооружение. Соответственно, все будет сделано в согласии с требованиями и нормами, - отметили в пресс-службе мэрии.

По поводу открытия 12 ноября играла громкая музыка

Отметим, что дом №43 по улице Ленина имеет статус ценной архитектурной среды, при этом не относится к объектам культурного наследия. Соответственно, этот статус разрешает размещение в здании торгового объекта. Но обязательным условием является согласование с мэрией размещение вывесок, выбор цвета окраски дома, изменение оконных и дверных проемов. Если эти переделки будут выполнены без ведома мэрии, нарушителя ждет административная ответственность.