На месте трагедии в Кожве печорцы хотят видеть часовню

В октябре всю республику потрясла трагедия, произошедшая в небольшом поселке Кожва, который находится под Печорой. Тогда двое мужчин жестоко убили пенсионера Николая Косенко и двух его внуков: 12-летнюю Машу и 14-летнего Колю.

Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся и стараются сделать все, чтобы память о семье Косенко продолжала жить. Общественность обратилась к властям поселка с просьбой установить памятную табличку на доме, где жил Николай Костин. В тоже время барак, в котором были убиты дети, снести и на его месте установить памятный меморил или часовню.

Руководитель администарции поселка Кожва Татьяна Дянчук прокомментировала "КП-Коми" обращение граждан.

- Для установки любых табличек существуют нормативные акты. Так что мы будем действовать в рамках закона. У нас есть общественная комиссия, которы занимается рассмотрением таких вопросов. Но мы поддерживаем любые инициативы. Ведь идея неплохая. Нужно, чтобы в сердцах людей осталассь мысль, что нужно беерчь друг друга, - отметила Татьяна Дянчук. - Так что пусть люди официально обращаются в администарцию.

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