Хроники занесенной снегом Воркуты: топ фото сугробов, которые парализовали город

Воркута уже несколько дней занесена снегом из-за аномальных метелей и снегопадов. В соцсетях каждый час публикуют фотографии сугробов, которые скоро будут достигать человеческого роста. Снимки снежных заносов заполонили и страницу мэра Воркуты Игоря Гурьева, который лишь успевает отвечать: «Взяли на контроль».

По опубликованным фото можно проследить хронику занесенного снегом города. Уже несколько дней машины скорой не могут подъехать к подъездам, люди гуляют по пояс в снегу, машины застревают на проезжей части, автобусы ходят не по расписанию, к мусорным контейнерам не подойти.

Однако вопрос с уборкой снега держится на особом контроле: соцсети мониторятся, а людям даются ответы. Однако общая картина, судя по фотографиям в Сети, пока складывается неутешительная. К тому же завтра, 16 ноября, синоптики обещают новый всплеск непогоды.Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, вопрос о борьбе с последствиями снежной стихии находится на особом контроле мэрии. Но воркутинские управляющие компании испытывают нехватку снегоуборочной техники. Так, с 11 ноября жилищно-коммунальные службы Воркуты работают в усиленном режиме, однако результаты труда грейдеров и погрузчиков становятся незаметны уже через несколько часов. Сильный ветер с большим количеством осадков в виде мокрого снега снова полностью «запечатывает» уже расчищенные дворы и проезды.

Фото Instagram: sav_ka1993 • Vorkuta

Автобусы застревают, люди стоят на проезжей части

Фото: соцсети

«Третий день проблема с автобусами. Они застревают в сугробах. Люди опаздывают в сады, на работу, на учебу. Горожане вынуждены стоять посреди дороги, а это прямое нарушение ПДД», - Анна Соболева.

Скорые не могут подъезжать к подъезду

Лермонтова 24а. Носилки помогали тащить: женщине было плохо, а скорая не могла подъехать к подъезду», - Борис С.

Люди ходят по колено в снегу

Фото Instagram: sevostyanov.a.dПошёл за хлебушком

Вот уже трое суток во дворе по улице Лермонтова, 20 дороги заметены, из подъезда выйти невозможно. Люди ходят гуськом по «козьей» тропинке. Пожилым и инвалидам очень сложно добираться до дороги, - Василиса С.

Такси отказываются ездить

Фото Instagram: malginanastasia#воркута#3дняпурги#найдисвоюмашину#

На Ленинградскую, 47 а не соглашается ехать ни одно такси, поэтому детей не можем отправить в школу. Наши дома оторваны от города, каждые два метра - застрявшая машина! Позвонили в мастерские, где оператор прямым текстом послала меня на три буквы. Мы обязательно будем писать в прокуратуру!

Мусорные контейнеры завалены снегом

Фото Instagram: sav_ka1993А у нас пурга

«Тиманская 8б. К мусорным контейнерам не подойти. Снега так много, что водителей опускаются руки», - Виктория В.

Экстренные службы трудности не испытывают

Фото Instagram: borodatoelitso • Vorkuta

Мы позвонили трем службам, представляющим услуги эвакуаторов. Диспетчера отметили, что всплеска вызовов по застрявшим в снегу машинам не наблюдается. «Работаем в спокойном режиме», - признались они. В МЧС по Коми отметили, что сообщений о невозможности проехать на вызов из-за снежных заносов, не поступало. В Минздраве по Коми попросили прислать запрос, поэтому ситуация по заездам скорых пока не ясна.