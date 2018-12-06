2018-12-06T14:54:56+03:00
Общество

Рождество 2019 в Сыктывкаре: программа мероприятий для взрослых и детей

Программа праздничных мероприятий на Рождество в Сыктывкаре. Мы подскажем, как и где лучше отметить рождественские праздники
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Православные столицы Коми не остаются в стороне от предпраздничных хлопот перед встречей Рождества в 2019 году. Сыктывкарцы устраивают христианские квартирники, праздничные гулянья по городу и даже пробежки. Подробнее — в нашей подборке.

Православный квартирник

Квартирники проходят весело

Квартирники проходят весело

Когда: 16 декабря с 18:00 до 21:30

Где: кафе «Кот Лета», улица Катаева, 15

Мероприятие организует православная молодежь Сыктывкара. Гостей ждут песни под гитару, настольные игры, горячий чай с вареньем. В преддверии Нового года встреча поможет создать особенное праздничное настроение.

Свято-Никольский фестиваль

Фестиваль собирает талантливую молодежь

Фестиваль собирает талантливую молодежь

Когда: 21 декабря в 9:00; 23 декабря в 22:00

Где: место уточняется

Фестиваль проводится по благословению архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Каждый год участники в рамках фестиваля исполняют музыкальные произведения на фортепьяно, балалайке, аккордеоне, домре и читают стихи.

Пробежка «Муромская дорожка-2019»

Пробежка пройдет 1 января

Пробежка пройдет 1 января

Когда: 1 января в 13:00

Где: сбор у Стефановского собора

Организаторы приглашают сыктывкарцев встретить Новый год трезво, а именно — выйти на пробежку 1 января. Это всероссийская акция под названием «Муромская дорожка» пройдет в первый день года сразу в нескольких городах России, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.

Начало пробежки назначено на 13:00, а перед этим в 11.00 прочитают молебен. Участники акции начнут пробежку от Свято-Стефановского кафедрального собора, пересекут парк имени Кирова и вернутся обратно. Слоган мероприятия: «Станем примером для наших детей, как когда-то примером стал для всего народа Илья Муромец».

Рождественская елка

Когда: 8 января, с 11:30

Где: место сбора у Свято-Стефановского храма

Сыктывкарцев приглашают на елку, посвященную празднику Рождества Христова. В 11:30 от Свято-Стефановского собора начнется крестный ход, который пройдет до главной площади столицы - Стефановской. В крестном ходе примут участие архиепископ Питирим и Глава Коми Сергей Гапликов. На площади состоится праздничный молебен и развернутся народные гулянья.

Рождественская прогулка по городу

Молодежь погуляет по улицам столицы с колядками

Молодежь погуляет по улицам столицы с колядками

Когда: 8 января, 13:00

Где: сбор у здания епархии, улица Бабушкина, 20

«Айда с нами! Будем пить чай и петь колядки!» - зазывают организаторы гуляний. Молодые и активные православные сыктывкарцы устраивают веселое мероприятие в центре столицы Коми с песнями и играми.

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