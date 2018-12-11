2018-12-12T20:17:04+03:00
Общество

"Необходимо в три раза увеличить отстрел волков", - считает зоолог Андрей Королев

Почему коми охотники потеряли интерес к серым хищникам?
Алиса КОЗЛОВА
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В Коми за три года численность волков увеличилась почти в три раза. Фото: www.vistanews.ruВ Коми за три года численность волков увеличилась почти в три раза. Фото: www.vistanews.ru
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В районах Коми все чаще фиксируют случаи выхода волков к людям, серые хищники нападают на собак и домашнюю скотину. Естественно, что опасный зверь представляет угрозу для местного населения. Даже бывалые охотники боятся идти в лес из-за высокой вероятности нарваться на стаю голодных волков. С чем связана активность волков? Ответ на этот вопрос "КП в Коми" предоставил сотрудник института биологии КНЦ УРоРАН Андрей Королев.

За последние три года в республике наблюдается значительный рост численности волков. Если в 2016 году на территории Коми было зафиксировано 630 особей, то уже через год волков стало в два раза больше - 1256 особей. Сейчас в лесах региона обитает 1650 волков. На фоне столь значительного прироста числа особей отстрел волков очень мал:106 животных в год. Для нормализации ситуации, по мнению ученого, необходимо увеличить уничтожение волков до 300-400 голов в год.

- Охотиться на волка очень тяжело, поскольку это животное умное, храброе, наглое и может развивать скорость до 80 километров в час. Именно поэтому среди охотников не так-то много желающих отстреливать волков. В 60-е годы прошлого века добыча волков была поставлена на поток, действовал государственный заказ на отлов и отстрел хищников - эту работу выполняли профессиональные охотники. В год уничтожалось 150-160 особей. А сейчас отстрелом занимаются любители охоты. Никто не стремится целенаправленно охотиться на волков ради материальной выгоды, - пояснил "КП в Коми" Андрей Королев.

Волк опасен не только острыми клыками, на самом деле, лесной хищник является разносчиком болезнетворных микробов и бактерий, подчеркнул зоолог. Так что уничтожать серого зверя надо в связи с простой необходимостью обеспечивать санитарную безопасность в лесах республики.

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