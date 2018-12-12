2018-12-12T16:51:39+03:00
Общество

Волки продолжают держать в страхе жителей Ыба

Люди уже не первый месяц боятся выходить на улицу в темное время суток
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В старинном селе Ыб Сыктывдинского района Коми по ночам орудует целая стая волков. Они гуляют по деревенским улицам почти каждую ночь, о чем говорят записи с камер видеонаблюдения местного жителя Сергея Артеева. По словам мужчины, люди уже не первый месяц боятся выходить на улицу в темное время суток, а власти никак не решают вопрос с засильем хищников.

Житель села Ыб Сергей Артеев регулярно проверяет камеру видеонаблюдения, которая установлена у него на доме. Записи с камер — настоящий триллер о жизни волчьей стаи, которая облюбовала окрестности села.

- Волки продолжают приходить, но не каждый день. Писал обращение в администрацию района и полицию. Ответили, что стая диких хищников, бродящих по деревне не представляет опасности для жизни жителей.Одни отписки, - рассказал житель Ыба Сергей Артеев.

Сотрудники полиции, как следует из ответа на обращение жителя Ыба, не имеют права применять огнестрельное оружие в пределах населенного пункта, если нет реальной угрозы для жизни людей. Но в МВД обеспокоены ситуацией с выходом хищников в село. Сотрудники правоохранительных органов порекомендовали обратиться к руководству села и Сыктывдинского района. Цель - собрать круглый стол с участием экологов и представителей общественности. Они, по мысли МВД, могут решить проблему с засильем волков.

Кстати, в Минприроды тоже знают о волчьей проблеме в старинном селе. Специалисты управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов отрабатывают факты появления хищников на территории населенных пунктов. В нескольких районах Коми совместно с охотниками организуют мероприятия по отстрелу хищников. Это трудозатратные мероприятия, но, тем не менее, они проводятся.

Рекомендации от охотоведов: как защитить собак

- Свободно не выгуливайте собак. Не держите их на цепи. Содержите их в загонах или в закрытых помещениях. Соблюдение этих элементарных правил содержания собак исключит факты гибели животных от хищников.

Волки в Ыбе. Видео Сергея Артеева.

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