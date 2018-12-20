2018-12-21T11:29:33+03:00
Общество

В течение дня воркутинская пурга потеряет силу, и в город придут морозы

Снежный апокалипсис может повториться на следующей неделе
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www. заполярка-онлайн.рфФото: www. заполярка-онлайн.рф
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В Воркуте разбушевавшаяся метель в течение дня будет терять свою силу, а аномально теплая погода сменится крепкими морозами. Об этом "Комсомолке" сообщили в Коми ЦГМС.

Сильная пурга вызвана циклоном, пришедшим с северных морей. Обширный сибирский антициклон долгое время удерживал над Воркутой теплые воздушные массы, которые и спровоцировали метель. Циклон принес в город теплую погоду с сильными порывами ветра, вчера в городе потеплело до -4 С, а ночью похолодало до -11С.

Сегодня к вечеру метель стихнет и уже завтра в городе установится характерная для зимы погода: будет солнечно и ясно, а температура воздуха понизится до -23...-30 С.

В выходные в Воркуте ожидается морозная и ясная погода с высоким атмосферным давлением. Но уже на следующей неделе ожидается приход очередного циклона, который принесет потепление, повышенную влажность и сильные порывы ветра.

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