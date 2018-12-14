«Будьте бдительны, не отпускайте детей». В Коми чаще сообщают о появлении волков в селах

Жители Коми обеспокоены растущей активностью волков. Серые хищники бесстрашно выходят в населенные пункты и таскают собак. Мы собрали свежие новости о появлении волков в черте населенных пунктов.

Жители Усть-Вымского района создали группу в соцсетях под названием «Волки», куда они скидывают всю информацию о лесных хищниках. Это уже говорит о том, что фактов появления зверя в районе довольно много. Вот одна из последних записей: «Появились следы волков на старом газопроводе на Илья-Шорской автодороге». Также местные жители снимают ролики, предупреждающие о появлении зверя.

Волки в Усть Вымском районе Коми, видео Николай Коротаев.

В направлении Кортероса тоже не все спокойно. Вот что сообщает местная жительница Елена Чеботарь: «8 декабря в районе поля перед кладбищем недалеко от Корткероса замечен большой серый волк. Подходил к Овражной улице. Затем резко побежал в сторону моста. Очевидно, что это волк-разведчик. Будьте бдительны, не отпускайте детей гулять одних».

В поселке Тимушбор Троицко-Печорского района Коми лесные хищники на днях утащили несколько собак. От домашних псов остались лишь фрагменты хвостов.

Фото: паблик «Жесть Коми»

Администрация Кельчиюра тоже бьет тревогу: «Просим соблюдать максимальную бдительность и осторожность. Поступил сигнал о том, что в деревне Малое Галово в районе новостроек по улице Ручейная местные жители видели волка».

Отметим, что все факты появления волков на территории населенных пунктов отрабатывают специалисты Минприроды Коми. Начальник управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми Андрей Климов рассказал «Комсомолке», что численность волка в Коми находится в пределах нормы. Но фактов деятельности хищников больше, чем в прошлые годы. Однако в появлении волков на территории населенных пунктов зачастую виноват человеческий фактор. В частности, свалки пищевых отходов и собаки на самовыгуле.

Рекомендации от охотоведов

Свободно не выгуливайте собак. Не держите их на цепи. Содержите их в загонах или в закрытых помещениях. Соблюдение этих элементарных правил содержания собак исключит факты гибели животных от хищников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волки продолжают держать в страхе жителей Ыба

В старинном селе Ыб Сыктывдинского района Коми по ночам орудует целая стая волков. Они гуляют по деревенским улицам почти каждую ночь, о чем говорят записи с камер видеонаблюдения местного жителя Сергея Артеева. По словам мужчины, люди уже не первый месяц боятся выходить на улицу в темное время суток, а власти никак не решают вопрос с засильем хищников (подробности).

В Сети набирает обороты видео с матерым волком, убитым в Ижме

Вечером 20 ноября на автомобильной дороге Ижма-Ласта охотники подстрелили волка – сообщает местный охотинспектор. По предварительной информации, возле райцентра еще бродят две особи. Пугающее видео убитого зверя люди опубликовали в соцсетях. За сутки оно набрало больше 20 тысяч просмотров (подробности).

В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков

В связи появлением волков и пропажей собак 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать этих животных. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики (подробности).